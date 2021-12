RENEX z kolejnym tytułem Orły Kształcenia

Celem rankingu Orły Kształcenia jest wyróżnianie najlepszych firm w branży, które wyznaczają kierunek, stawiają na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, a dzięki temu w pełni realizują potrzeby swoich Klientów. Nagrody przyznawane są wyłącznie na podstawie ocen wystawianych przez uczestników kursów, co sprawia, że de facto stają się oni kapitułą konkursu, a program cechuje się wysoką obiektywnością.

„Przyznanego nam już po raz drugi z rzędu wyróżnienie stanowi dla nas potwierdzenie tego, że wysiłki, jakie wkładamy w profesjonalne przekazywanie wiedzy przynoszą rezultaty. Cieszymy się, że tak wielu zadowolonych Klientów wystawiło nam tak wysokie oceny. Misją całej Grupy RENEX jest dostarczanie kompleksowego wsparcia dla branży elektronicznej. Wierzymy, że kluczem do jej realizowania jest nie tylko dostarczanie wyposażenia, ale przede wszystkim gwarantowanie naszym partnerom właściwego zaplecza technicznego i wiedzy. Składamy najwyższe podziękowania i gratulacje na ręce naszych Trenerów oraz całego Działu Administracyjnego, którzy wspólnie zapracowali na ten sukces.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER to największe i najdłużej działające Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Centralno-Wschodniej, które do tej pory przeszkoliło ponad 30000 specjalistów w Polsce i za granicą. Centrum oferuje szkolenia ze standardów IPC – czyli międzynarodowych norm IPC stosowanych w przemyśle elektronicznym, szkolenia ESA, PACE, oraz szkolenia z zakresu zabezpieczeń antystatycznych, oraz z szerokiego zakresu robotyki – będąc Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym YAMAHA. Grupa RENEX dostarcza również autorskie, indywidualnie opracowywane i dopasowywane do potrzeb Klientów szkolenia z całego – szerokiego zakresu swojej działalności. W centrum szkoleni są specjaliści z całego świata – w tym z największych światowych firm technologicznych. Grupa szczyci się tym, że każdy kurs elektroniki przeprowadzany jest na najwyższej, światowej klasy narzędziach, urządzeniach i robotach dostępnych dla Uczestników i Partnerów w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX.

