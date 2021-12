W zrealizowanym w ramach niedawnych Targów Warsaw Industry Week materiale wideo Grupa RENEX omawia sfery współpracy z firmami BOGMAR BB, COROBOTICS, GM AUTOMATYKA. Jak podkreślają przedstawiciele Grupy wydarzenie było okazją do podsumowania tych projektów i wspólnych działań z 2021 roku.

„Kluczowe znaczenie dla naszej Grupy ma dalszy rozwój naszych marek REECO oraz RENEX Robotics. Z tego względu bardzo cieszyła nas możliwość wspólnego podsumowania współpracy w tych sferach. Projekty w zakresie wdrażania rozwiązań zrobotyzowanych, jakie rozpoczęliśmy z COROBOTICS oraz GM AUTOMATYKA pokazują duży potencjał rozwoju dla dostarczanych przez nas rozwiązań YAMAHA. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie współpracy z firmami dystrybuującymi poprzez automaty wydające takimi jak BOGMAR BB w zakresie marki REECO, gdzie odnotowujemy niezmienny wzrost zainteresowania produkowanym i dostarczanymi przez nas liniami odzieży i mebli”. - komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Materiał video - https://www.youtube.com/watch?v=Kh24_eVgAYM

W ramach Targów Warsaw Industry Week 2021 Grupa RENEX zaprezentowała produkty własnej marki REECO – w tym roboty specjalistyczne oraz meble przemysłowe. Roboty REECO to seria gotowych do użycia urządzeń, które mogą być implementowane w działających liniach produkcyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu projektowania rozwiązań technologicznych i integracji. Zależnie od modelu urządzenia mogą wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie lutowanie czy też etykietowanie. Flagowym urządzeniem w tej serii, zaprezentowanym na Targach Warsaw Industry Week jest Robot Lutowniczy REECO. Jest to urządzenie przeznaczone do realizacji jednego z etapów produkcji urządzeń elektronicznych - do lutowania elementów przewlekanych na płytach PCB. Tym samym urządzenie pozwala na automatyzację części procesów wytwórczych w zakładach produkujących elektronikę i zmniejszenie związanych z nimi kosztów.

Odwiedzający Targi mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach została zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy.

Na stoisku Grupy RENEX dostępny był między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny REECO Premium M z elektrycznie regulowaną wysokością blatu.

Ponad ofertę własnych produktów Grupa RENEX zaprezentowała również urządzenia specjalistyczne swoich partnerów – w szczególności roboty przemysłowe YAMAHA. Odwiedzający mogli zapoznać się z m.in. z nowoczesną linią transportową LCM oraz robotami typu SCARA. System LCM to liniowy przenośnik o modułowej konstrukcji, składający się z silnika liniowego oraz wózka (określanego również jako karetka, suwak bądź ang. slider) służącego do przenoszenia elementów roboczych. Wszystkie wózki mogą poruszać się z dużą prędkością, precyzją i, co istotne, w pełni niezależnie od siebie. Dzięki temu, że prace (działania) mogą być wykonywane w toku procesu na samych wózkach, system charakteryzuje się wysoką efektywnością wykorzystania przestrzeni produkcyjnej. Zapewnia to również większą swobodę przy konstruowaniu linii i umożliwia szybkie zmiany w produkcji.

Na targach zostały zaprezentowane również roboty YAMAHA SCARA. Urządzenia tego typu pozwalają na bardzo szybki, powtarzalny i precyzyjny ruch, stanowiąc uniwersalną, ruchomą podstawę, na której użytkownik sam osadza narzędzia dobrane do swoich potrzeb. W ofercie firmy YAMAHA znajdują się roboty przemysłowe SCARA o długości ramion od 120 do 1000 mm, dysponujące zasięgiem od 240 do aż 2000 mm i maksymalną nośnością nawet 50kg.

Więcej na www.renex.pl