RENEX Group podsumowuje Targi Productronica

W dniach 16-19 listopada, w Monachium, odbyły się Targi Productronica. W ramach wydarzenia Grupa RENEX zaprezentowała swoją markę REECO. Odwiedzający mieli możliwość zapoznać się z czterema głównymi grupami produktów specjalistycznych: robotami, meblami, odzieżą oraz urządzeniami.

„Targi, które właśnie się zakończyły były dla nas okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć naszej marki REECO. Przede wszystkim wydarzenie stanowiło europejską premierę Robota Lakierującego. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających – zwłaszcza z branży produkcji i naprawy elektroniki – będąc rozwiązaniem potrzeby automatyzacji procesu nakładania powłok typu conformal coating. Równolegle zaprezentowaliśmy nową funkcjonalność naszego flagowego produktu – Robota Lutowniczego. W nowej konfiguracji może być on wyposażony w stół obrotowy pozwalający na łatwe wprowadzanie lutowanej płytki PCB w pole pracy. To rozwiązanie również spotkało się z dużym zainteresowaniem obecnych na targach przedstawicieli firm EMS. Odnotowaliśmy również wiele zapytań w zakresie prezentowanych przez nas mebli i odzieży specjalistycznych. Zgodnie z naszymi przewidywaniami – w większości dotyczyły one modeli stanowisk roboczych o wysokości blatu regulowanej elektrycznie. Jest to silny trend w krajach zachodnioeuropejskich i coraz częściej zauważalny w Polsce. Podsumowując uważamy Targi Productronica za udane wydarzenie pod względem odnowionych i nowo nawiązanych kontaktów, co na pewno będzie stanowiło kolejny krok w budowaniu silnej marki REECO zagranicą”. – komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Na Targach Productronica Grupa RNEEX zaprezentowała trzy modele robotów: Robota Lutowniczego REECO, Robota Dozującego REECO oraz Robota Lakierującego REECO. Sekcja ta pozwoliła zobrazować możliwości działania tych urządzeń w różnych aplikacjach na przykładzie ich działania w produkcji pakietów elektronicznych. Jej kluczowym elementem była prezentacja możliwości Robota Lutowniczego w zakresie automatyzacji procesu lutowania przewlekanego płytek PCB. Ponadto zostało zaprezentowane działanie i szeroki zakres aplikacji Robota Dozującego w oparciu o pompę wolumetryczną. Urządzenie to pozwala na aplikowanie substancji o dużej lepkości, takich jak kleje czy silikony. Prezentacji dopełnił Robot Lakierujący – którego jedną z funkcji jest nakładanie powłok typu conformal coating, które są coraz szerzej stosowane do zabezpieczania pakietów elektronicznych przed warunkami zewnętrznymi.

Prezentacja została również rozbudowana o elementy z zakresu Urządzeń REECO - transportery liniowe – nazywane również conveyorami. Urządzenia tego typu pozwalają na rozbudowywanie linii produkcyjnych w oparciu o Roboty REECO i jednostki innych producentów.

Odwiedzający Targi mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Produkty tej linii oparte są o stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach została zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy. Na stoisku Grupy RENEX dostępny był między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie.

