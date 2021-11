RENEX Group podsumowuje Warsaw Industry Week

W dniach 8-10 listopada, w Nadarzynie, odbyły się Targi Warsaw Industry Week. W ramach wydarzenia Grupa RENEX zaprezentowała rozwiązania dedykowane branży produkcji i naprawy elektroniki, oraz te przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców przemysłowych. Odwiedzający mieli możliwość obejrzenia i zobaczenia w działaniu m.in. stołów antystatycznych REECO o wysokości blatu regulowanej elektrycznie, Robota Lutowniczego REECO oraz robotów przemysłowych YAMAHA.

„Cieszy nas duże zainteresowanie przygotowanym przez nas stoiskiem – w szczególności produktami naszej marki REECO oraz marki naszego partnera – firmy YAMAHA. Duże ilości osób z jakimi rozmawialiśmy zauważały potencjał prezentowanych przez nas rozwiązań w ich branżach. Dotyczy to w szczególności Robota REECO, jako gotowej, uniwersalnej platformy jaka może być wdrożona do działających linii produkcyjnych. Dla wielu osób kluczową zaletą tej konstrukcji była możliwość wymiany głowicy. Dzięki temu urządzenie może być łatwo przystosowane do działania w nowych dziedzinach i, co szczególnie istotne dla użytkownika, modyfikowane w późniejszym czasie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również opracowane i dostarczane przez nas meble antystatyczne REECO – w szczególności stół antystatyczny REECO o wysokości blatu regulowanej elektrycznie. Wielu odwiedzających zauważało wygodę z jaką można zmieniać pozycję z siedzącej na stojącą i to jak bardzo rozwiązanie to może zwiększyć ich komfort pracy. Obecni na stoisku nasi specjaliści CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX odbyli również szereg rozmów dotyczących prezentowanych robotów przemysłowych YAMAHA i ich możliwego zastosowania w szeregu branż i typów działalności produkcyjnej i usługowej. Cieszy nas, że mieliśmy możliwość ukazania naszej kompleksowej oferty szerokim kręgom odbiorów obecnych na targach.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Grupa RENEX zaprezentowała produkty własnej marki REECO – w tym roboty specjalistyczne oraz meble przemysłowe. Roboty REECO to seria gotowych do użycia urządzeń, które mogą być implementowane w działających liniach produkcyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu projektowania rozwiązań technologicznych i integracji. Zależnie od modelu urządzenia mogą wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie lutowanie czy też etykietowanie. Flagowym urządzeniem w tej serii, zaprezentowanym na Targach Warsaw Industry Week jest Robot Lutowniczy REECO. Jest to urządzenie przeznaczone do realizacji jednego z etapów produkcji urządzeń elektronicznych - do lutowania elementów przewlekanych na płytach PCB. Tym samym urządzenie pozwala na automatyzację części procesów wytwórczych w zakładach produkujących elektronikę i zmniejszenie związanych z nimi kosztów.

Odwiedzający Targi mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Mają stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach została zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy.

Na stoisku Grupy RENEX dostępny był między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny REECO Premium M z elektrycznie regulowaną wysokością blatu.

Ponad ofertę własnych produktów Grupa RENEX zaprezentowała również urządzenia specjalistyczne swoich partnerów – w szczególności roboty przemysłowe YAMAHA. Odwiedzający mogli zapoznać się z m.in. z nowoczesną linią transportową LCM oraz robotami typu SCARA. System LCM to liniowy przenośnik o modułowej konstrukcji, składający się z silnika liniowego oraz wózka (określanego również jako karetka, suwak bądź ang. slider) służącego do przenoszenia elementów roboczych. Wszystkie wózki mogą poruszać się z dużą prędkością, precyzją i, co istotne, w pełni niezależnie od siebie. Dzięki temu, że prace (działania) mogą być wykonywane w toku procesu na samych wózkach, system charakteryzuje się wysoką efektywnością wykorzystania przestrzeni produkcyjnej. Zapewnia to również większą swobodę przy konstruowaniu linii i umożliwia szybkie zmiany w produkcji.

Na targach zostały zaprezentowane również roboty YAMAHA SCARA. Urządzenia tego typu pozwalają na bardzo szybki, powtarzalny i precyzyjny ruch, stanowiąc uniwersalną, ruchomą podstawę, na której użytkownik sam osadza narzędzia dobrane do swoich potrzeb. W ofercie firmy YAMAHA znajdują się roboty przemysłowe SCARA o długości ramion od 120 do 1000 mm, dysponujące zasięgiem od 240 do aż 2000 mm i maksymalną nośnością nawet 50kg.

Więcej na www.renex.pl