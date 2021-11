Nowości YAMAHA na Productronice

Na targach Productronica YAMAHA zaprezentuje zarówno rozwiązania z zakresu produkcji SMT, jak i robotyki przemysłowej. Przedstawiona zostanie nowa seria zaawansowanych urządzeń do montażu powierzchniowego YR, oprogramowanie YsUP przeznaczone na potrzeby działania w zakresie tzw. inteligentnych fabryk, uniwersalne roboty przemysłowe typu SCARA oraz modułowe przenośniki liniowe LCM.

Na wydarzeniu dostępne będą dwa automaty YRM20 dzięki czemu zostanie zaprezentowane opracowane przez YAMAHA rozwiązanie „1 Stop”. Zbudowane na całkowicie nowej platformie wysokowydajne modułowe urządzenia YRM20 wykorzystują nowo opracowaną, szybką, głowicę obrotową (RM), inteligentny podajnik tackowy eATS pracujący w trybie non-stop oraz nowy, szybki podajnik ZSR, dzięki którym osiągają one wiodącą w swojej klasie wydajność montażu 115 000 cph.

Ponadto zaprezentowane zostanie urządzenie AOI YRi-V 3D. Zostało one wyposażone w nowo opracowaną głowicę inspekcyjną z szybką kamerą o wysokiej rozdzielczości i ośmiokierunkowym projektorem 3D.

System korzystający z wysokowydajnego procesora graficznego i technologii głębokiego uczenia się opartej na sztucznej inteligencji pozwala użytkownikom na szybką i dokładną inspekcję nawet gęsto ułożonych komponentów. Wprowadzono także nowe funkcje upraszczające programowanie i ułatwiające szkolenie operatora.

Na stoisku YAMAHA zostanie zaprezentowana również nowa drukarka klasy premium YSP10. Dzięki nowemu, zaawansowanemu systemowi transportowemu, a także możliwości w pełni autonomicznej wymiany szablonów urządzenie jest bardzo wydajne i zmniejsza zaangażowanie operatora.

Nowe narzędzie do programowania YsuP zawierająca kreator przetwarzania danych, edytor danych z wizualizacją płyty 3D, edycję wizualizacji komponentów w czasie rzeczywistym, kontrolę poprawności pozycji i polaryzacji komponentów z wykorzystaniem plików gerber lub obrazu płyty PCB.

Oprogramowanie obsługuje również zaawansowane scenariusze optymalizacji, takie jak grupowanie wielu programów.

Ponadto opracowany przez YAMAHA nowy YsUP-MI Material Information System (system informacji materiałowej) wspomaga przygotowanie i weryfikację zazbrojenia oraz umożliwia pełną kontrolę nad przepływem części podczas produkcji, a także pomaga w zarządzaniu urządzeniami wrażliwymi na wilgoć (MSD) i kodami BIN diod LED.

W strefach stoiska skoncentrowanych na oprogramowaniu zaprezentowane zostaną również dodatkowe rozwiązania wspomagające produkcję w konwencji inteligentnej fabryki. Odwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z konfigurowalnym Production Analytics Dashboard oraz z nowym rozwiązaniem w zakresie łączności: Yamaha Intelligent Factory - zaawansowaną platformą komunikacji danych łączącą się z oprogramowaniem MES, ERP lub MRP innych firm i zapewniającą informacje o statusie maszyny w czasie rzeczywistym, zaawansowaną kontrolę procesu (APC), traceability oraz dwukierunkową weryfikację.

YAMAHA zaprezentuje również technologie z zakresu robotyki przemysłowej – w tym wysokowydajny manipulator SCARA YK400XE z podajnikiem części Asycube oraz moduł przenośnika liniowego LCMR200. Dzięki temu odwiedzający będą mogli zapoznać się z uniwersalnymi i wydajnymi rozwiązaniami pozwalającymi na automatyzację takich czynności jak przenoszenie komponentów, automatyzacja montażu, dozowanie materiałów i pakowanie produktów. Rodzina YK-XE obejmuje modele o zasięgu ramienia do 710 mm i udźwigu od 4 kg do 10 kg.

Na targach obecny będzie również Partner i Dystrybutor YAMAHA w Polsce i krajach bałkańskich – Grupa RENEX. Na tym stoisku zostaną zaprezentowane roboty YAMAHA SCARA zastosowane jako gotowych do wdrożenia do linii produkcyjnych urządzeń – Robotów REECO. Zależnie od modelu urządzenia mogą wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie lutowanie czy też etykietowanie.

Na tegoroczne Targi Productronica planowana jest prezentacja z użyciem trzech modeli: Robota Lutowniczego REECO, Robota Dozującego REECO oraz Robota Lakierującego REECO, dla którego będzie to europejska premiera. Sekcja ta zobrazuje możliwości działania tych urządzeń w różnych aplikacjach na przykładzie ich produkcji pakietów elektronicznych. Jej kluczowym elementem będzie prezentacja możliwości Robota Lutowniczego w zakresie automatyzacji procesu lutowania przewlekanego płytek PCB. Ponadto zostanie zaprezentowane działanie i szeroki zakres aplikacji Robota Dozującego w oparciu o pompę wolumetryczną. Urządzenie to pozwala na aplikowanie substancji o dużej lepkości, takich jak kleje czy silikony. Prezentacji dopełni Robot Lakierujący – którego jedną z funkcji jest nakładanie powłok typu conformal coating, które są coraz szerzej stosowane do zabezpieczania pakietów elektronicznych przed warunkami zewnętrznymi.

Grupa RENEX zaprezentuje również inne produkty pod swoją marką REECO – w tym cieszące się coraz większą popularnością na rynkach zagranicznych specjalistyczne meble przemysłowe, odzież oraz urządzenia.

Zainteresowanych zapraszamy na Targi Productronica na stoisko YAMAHA – numer 323, hala A3 oraz na stoisko RENEX Group – numer 249 hala A4.

Bezpłatne zaproszenia dostępne są pod adresem email: dth@renex.pl

Więcej na www.renex.pl