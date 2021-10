Grupa RENEX na Productronice

Na nadchodzących Targach Productronica w Monachium Grupa RENEX zaprezentuje swoją markę REECO.

Na stoisku odwiedzający będą mogli zapoznać się z czterema głównymi grupami produktów specjalistycznych REECO: robotami, meblami, odzieżą oraz urządzeniami.

W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane możliwości Robotów REECO - serii gotowych do użycia urządzeń, które mogą być implementowane w działających liniach produkcyjnych, bez konieczności przeprowadzania skomplikowanego procesu projektowania rozwiązań technologicznych i integracji. Zależnie od modelu urządzenia mogą wykonywać takie czynności jak skręcanie, dozowanie, lakierowanie, lutowanie czy też etykietowanie.

MATERIAŁ VIDEO: https://youtu.be/3j804V-8sV0

Na tegoroczne Targi Productronica planowana jest prezentacja z użyciem trzech modeli: Robota Lutowniczego REECO, Robota Dozującego REECO oraz Robota Lakierującego REECO, dla którego będzie to europejska premiera. Sekcja ta zobrazuje możliwości działania tych urządzeń w różnych aplikacjach na przykładzie ich produkcji pakietów elektronicznych. Jej kluczowym elementem będzie prezentacja możliwości Robota Lutowniczego w zakresie automatyzacji procesu lutowania przewlekanego płytek PCB. Ponadto zostanie zaprezentowane działanie i szeroki zakres aplikacji Robota Dozującego w oparciu o pompę wolumetryczną. Urządzenie to pozwala na aplikowanie substancji o dużej lepkości, takich jak kleje czy silikony. Prezentacji dopełni Robot Lakierujący – którego jedną z funkcji jest nakładanie powłok typu conformal coating, które są coraz szerzej stosowane do zabezpieczania pakietów elektronicznych przed warunkami zewnętrznymi.

Prezentacja zostanie również rozbudowana o elementy z zakresu Urządzeń REECO transportery liniowe – nazywane również conveyorami. Urządzenia tego typu pozwalają na rozbudowywanie linii produkcyjnych w oparciu o Roboty REECO i jednostki innych producentów.

Odwiedzający Targi będą mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Mebli Antystatycznych REECO. Ta linia specjalistycznych mebli przemysłowych została opracowana z myślą o branży produkcji i naprawy elektroniki, choć obecnie, ze względu na swoją jakość, zdobywa coraz większą popularność wśród odbiorców z innych branż. Produkty tej linii oparte są o stalową konstrukcję pokrytą powłokami o właściwościach antystatycznych, co sprawia, że mogą być stosowane w tzw. strefach EPA, w jakich produkuje i naprawia się zaawansowaną elektronikę. Na Targach zostanie zaprezentowana modułowość i kompatybilność Mebli REECO – cechy pozwalające na tworzenie ergonomicznych przestrzeni pracy, które redukują ryzyko schorzeń zawodowych i zwiększają wydajność procesu. Ponadto dzięki tym cechom oraz utrzymywanej na przestrzeni lat spójnej jakości i dostępności oferty użytkownicy mają możliwość płynnego rozbudowywania i modyfikowania swoich przestrzeni pracy. Na stoisku Grupy RENEX dostępny będzie między innymi jeden z flagowych elementów tej serii - Stół Antystatyczny Premium Electric z wysokością blatu regulowaną elektrycznie.

Grupa RENEX kładzie duży nacisk na działalność doradczą, szkoleniową i badawczą mającą na celu wspieranie rozwoju jej partnerów z wielu branż. Z tego względu na stoisku RENEX, oprócz możliwości zapoznania się z ofertą urządzeń i wyposażenia z oferty RENEX będzie również możliwość skonsultowania problemów produkcyjnych ze specjalistami CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX.

Zainteresowanych zapraszamy na stoisko RENEX – REECO - hala A4 stoisko 249 oraz do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl

Bezpłatne zaproszenia dostępne są pod adresem email: dth@renex.pl

Więcej na www.renex.pl