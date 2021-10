Grupa RENEX z nagrodą Made in Poland 2021

Przyznając nagrodę Rada Programowa Kongresu doceniła istotny wpływ Grupy RENEX na kształt i rozwój przemysłu elektronicznego.

„Bardzo cieszy nas przyznana nam nagroda. Widzimy w niej przejaw tego jak rozwija się polska branża produkcji i naprawy elektroniki. Jesteśmy dumni, że mamy w tym swój udział, a nasze wysiłki we wspieraniu tej gałęzi przemysłu - zarówno z ostatniego czasu, jak i te z ponad 30 lat naszej działalności – zostały docenione przez Radę Programową. Co jest dla nas kluczowe, wsparcie to - niesione Klientom w Polsce i Europie - ma charakter kompleksowy. Dostarczamy zarówno produkty specjalistyczne takie jak narzędzia, maszyny i urządzenia, jak i związane z nimi doradztwo i szkolenia w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Odpowiadając na potrzeby Klientów tworzymy również i rozwijamy z dużym sukcesem naszą markę REECO. Obejmuje ona dziś serię zaawansowanych Robotów: lutujących, dozujących, skręcających, lakierujących i etykietujących, jak i linię produktów specjalistycznych dla elektroników: mebli przemysłowych, odzieży ESD i wyposażenia. Opracowane przez nas produkty dostarczamy do kilkudziesięciu krajów na całym świecie – na niemal wszystkich kontynentach.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Grupa RENEX kładzie szczególny nacisk na sferę doradczą i szkoleniową swojej działalności. Grupa stworzyła CENTRTUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, w ramach którego funkcjonuje największe AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC w Europie Środkowo-Wschodniej oraz AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA. Poprzez te jednostki Grupa RENEX przeszkoliła do tej pory ponad 30tysięcy specjalistów w takich sferach jak standardy produkcji i naprawy elektroniki, bezpieczeństwo ESD czy też programowanie i obsługa urządzeń i robotów produkcyjnych.

Polska Agencja Przedsiębiorczości jest wydawcą Forum Przedsiębiorczości i Biznes Plus - dodatku do Gazety Wyborczej oraz organizatorem Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości i ogólnopolskich konferencji branżowych. Instytucja wspiera perspektywiczne, tworzące kreatywne rozwiązania polskie marki i firmy.

O Grupie RENEX

Grupa RENEX specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Co istotne dostępna wiedza i doświadczenie specjalistów dotyczy nie tylko produkcji SMT, ale również inne sfery działalności RENEX takie jak strefy czyste cleanroom, zabezpieczenia antystatyczne, roboty przemysłowe czy systemy wizyjne. Poza wsparciem doradczym Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład od ponad 20 lat wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w materiale video:

https://www.youtube.com/watch?v=qezIA-or1Vg

Więcej na www.renex.pl

`