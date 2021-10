Spółka YOSENSI z Białegostoku inwestuje w nowe urządzenie pick&place we współpracy z RENEX

Firma Yosensi specjalizuje się w małoseryjnej produkcji własnych urządzeń elektronicznych. Wytwarzane przez nią produkty specjalistyczne działają w Internecie Rzeczy, zbierając informacje - np. środowiskowe, bądź dotyczące procesów produkcji - i przesyłając je na duże odległości. Urządzenia Yosensi mają zastosowanie np. w monitoringu wody szarej, jakości powietrza czy też rolnictwie i znaleźć je dziś można w Stanach Zjednoczonych, Australii i dużej części krajów europejskich.

Pierwotnie firma zlecała produkcję w zakresie SMT na zewnątrz, co znacząco ograniczało jej elastyczność i zwiększało czas realizacji. Pierwszy automat pick&place, który miał być odpowiedzią na te kwestie, firma importowała we własnym zakresie. Inwestycja okazała się jednak problematyczna ze względu na brak wsparcia technicznego i odpowiedniego know-how.

W kolejnych inwestycjach – w tym w ostatniej – firmę Yosensi wsparła Grupa RENEX dostarczając pomoc w doborze odpowiednich urządzeń, ich implementacji, szkolenia dla operatorów i serwis.

„Cieszymy się bardzo, że ta zmiana się dokonała w naszej firmie, że (…) linia produkcyjna się rozwija. Dzięki Serwisowi, dzięki profesjonalnemu podejściu firmy RENEX nie mamy przestojów. Na początku nie mieliśmy zbyt wielkiego doświadczenia jeśli chodzi o produkcję. Tak naprawdę, nie wiedzieliśmy też jaki automat wybrać. Znaleźliśmy partnera ze strony firmy RENEX i dzięki ich doradztwu otrzymaliśmy pomoc w zakresie tego co w ogóle jest nam potrzebne i co powinniśmy wybrać – co spełni nasze oczekiwania i potrzeby naszych klientów. (…) Otrzymaliśmy profesjonalną pomoc pod względem przystosowania pomieszczenia do produkcji elektroniki. Dla części pracowników kolejne dostarczane automaty były nowe. Szkolenia zostały przeprowadzane profesjonalnie – gdzie po jednym, po dwóch dniach, osoby które nie miały wcześniej styczności z automatami pick&place ogarniały je naprawdę w szerokim zakresie, także świadczy to o pewnym profesjonalizmie ze strony firmy RENEX. Oczywiście też jeśli chodzi o jakiś dalszy serwis nie było z tym najmniejszego problemu. Nawet kiedy pojawiały się kolejne wersje oprogramowania ktoś zawsze do nas przyjeżdżał i pomagał nam z automatami, kiedy występowały też jakieś potencjalne problemy. Także tutaj zawsze mogliśmy i możemy liczyć na firmę RENEX jeśli chodzi po prostu o automaty.” - komentował Pan Paweł Popławski, wspólnik spółki Yosensi oraz Dyrektor Działu Elektroniki.

Firma Yosensi już zapowiada kolejne inwestycje – wraz ze zwiększającymi się potrzebami produkcyjnymi - we współpracy z Grupą RENEX.

O Grupie RENEX

Grupa RENEX specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Co istotne dostępna wiedza i doświadczenie specjalistów dotyczy nie tylko produkcji SMT, ale również inne sfery działalności RENEX takie jak strefy czyste cleanroom, zabezpieczenia antystatyczne, roboty przemysłowe czy systemy wizyjne. Poza wsparciem doradczym Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład od ponad 20 lat wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.