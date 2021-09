Nowoopracowany pochłaniacz oparów RE-FCE-001 jest filtrowentylatorem, co oznacza, że łączy w sobie wentylator wyciągający zawarte w powietrzu szkodliwe substancje oraz pochłaniający je system filtracji. System tworzy jednostka główna oraz dwa wychodzące z niej elastyczne ramiona o długości 1400mm i średnicy 60mm.

Link do filmu prezentującego urządzenie: https://youtu.be/lzvvutALkRo

Urządzenie zostało stworzone z myślą o pracy w przestrzeniach produkcji i naprawy urządzeń elektronicznych – w tym strefach EPA - gdzie występują niebezpieczne dla zdrowia opary topników. Jego możliwe przeznaczenie, w szczególności przy zastosowaniu specjalistycznych filtrów, jest jednak szersze i obejmuje inne branże oraz działalności, w których występuje konieczność zminimalizowania ekspozycji osób na zawieszone w powietrzu niebezpieczne gazy i cząstki.

Pochłaniacz oparów REECO pozwala na łatwe zabezpieczenie dwóch stanowisk pracy, które - uwzględniając długość ramion - mogą być oddalone od siebie nawet do dwóch i pół metra.

Jednostka główna wyposażona jest w wentylator oraz system trzech łatwo wymiennych filtrów.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w niewielkiej odległości od użytkowników – często realizujących zadania precyzyjne. Z tego względu w zastosowanej technologii położono szczególny nacisk na poziom emitowanego dźwięku. Pochłaniacz, przy standardowych ustawieniach 50% prędkości silnika, nie przekracza poziomu 55dbA. Dzięki temu, jednostka główna może być ustawiona pod blatem jednego ze stanowisk roboczych jakie system zabezpiecza.

Urządzenie można obsługiwać nie tylko poprzez główny panel, ale również bezprzewodowym pilotem, co zwiększa ergonomię i nie wymaga od użytkownika schylania się pod stół przy każdorazowym włączaniu urządzenia czy zmianie ustawień (m.in. 10 trybów przepływu powietrza). Dla dodatkowego ułatwienia system jest wyposażony w monitor stanu filtra i alarm ostrzegający użytkownika o ograniczonym działaniu lub konieczności wymiany.

Co szczególnie istotne dla wielu przedsiębiorców, w szczególności producentów pakietów elektronicznych i serwisów, urządzenie zostało opracowane tak by było możliwie najbardziej mobilne, pozwalając na łatwe przemieszczenie pochłania w inne miejsce wraz ze zmieniającą się i reorganizowaną strefą pracy. Nowy pochłaniacz jest niewielkich rozmiarów, oparty na kółkach i nie wymaga żadnych przyłączy poza zasilaniem. Elastyczne ramiona są ponadto łatwe do ustawienia w polu roboczym stanowiska pracy.

Pochłaniacze Oparów REECO oraz inne urządzenia z oferty RENEX można przetestować w działaniu w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM i DEMOROOM RENEX w warunkach testowych linii produkcyjnych, również na własnych komponentach i podzespołach. Specjaliści RENEX udzielają kompleksowej pomocy w doborze odpowiednich urządzeń i przeprowadzają szkolenia z ich prawidłowej obsługi – tak by użytkownik mógł w pełni wykorzystywać możliwości urządzenia i oprogramowania. Grupa świadczy również usługi wsparcia technicznego obejmujące serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.



Doradcy Techniczno–Handlowi RENEX dysponujący urządzeniami demonstracyjnymi, nieodpłatnie przeprowadzają u klientów prezentacje produktów w ich siedzibach tak, aby wybrać optymalne rozwiązanie do występującego problemu. Klienci nie muszą się zatem obawiać, że zakupiony produkt nie spełni ich oczekiwań.



Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl.