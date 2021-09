Grupa RENEX wprowadza do oferty produkty INDIUM dla przemysłu kosmicznego

Od urządzeń elektronicznych tworzonych na potrzeby przemysłu kosmicznego często wymaga się najwyższego stopnia niezawodności pomimo działania w skrajnie trudnych warunkach. Z tego względu podmioty wytwórcze z tej branży opierają się na sprawdzonych i przetestowanych rozwiązaniach.

Jednocześnie projekty realizowane w tej dziedzinie często podlegają bardzo szczegółowym standardom i ograniczeniom w zakresie stosowanych materiałów i technik.

Biorąc to pod uwagę Grupa RENEX we współpracy z międzynarodową firmą INDIUM wprowadziła do oferty przekrój materiałów przeznaczonych do produkcji pakietów elektronicznych dla przemysłu kosmicznego.

W skład oferty wchodzą m.in.:

Pasta lutownicza NC-SMQ92

NC-SMQ92 jest pastą lutowniczą bezhalogenkową ROL0 (RMA) typu no-clean, przeznaczoną do lutowania rozpływowego. Pasta została opracowana tak by zostawiała nieznaczne pozostałości umożliwiające badanie sondami. Jest stosowana w niemalże wszystkich najbardziej wymagających sferach, takich jak lotnictwo, przemysł kosmiczny i wojskowy. Pasta jest dostępna w wersji przeznaczonej do dozowników oraz do drukarek szablonowych.

Topnik 5RMA-RC

5RMA-RC to stabilizowany termicznie topnik kalafoniowy ROL1 (RA) przeznaczony do lutowania z użyciem preform lub drutu lutowniczego. Został opracowany tak by mógł być stosowany w szerokim zakresie temperatur i metalizacji. Nie zawiera materiałów wymienionych na liście REACH SVHC (Q2, 2015).

Topnik 5RA-RC

5RA-RC jest również stabilizowanym termicznie topnikiem kalafoniowym ROH1 (RA) przeznaczonym do lutowania z użyciem preform lub drutu lutowniczego. Podobnie jak 5RMA-RC topnik ten również możne być stosowany w szerokim zakresie temperatur i metalizacji. 5RA-RC jest jednak w pełni aktywnym topnikiem co sprawia, że pozostałości po procesie rozpływu muszą zostać usunięte. Topnik ten również nie zawiera materiałów wymienionych na liście REACH SVHC (Q2, 2015)."

Drut lutowniczy z topnikiem CW-201

CW-201 jest tradycyjnym topnikiem typu RA (ROM1). Produkt ten jest zalecany do stosowania ze stopami 63Sn/36Pb i 60Sn/40Pb na niewrażliwych utlenionych częściach miedzianych, niewrażliwych zespołach elektrycznych/elektronicznych, w których pożądane jest szybkie zwilżanie, zespołach, w których pozostałości są usuwane po lutowaniu, oraz do lutowania umiarkowanie trudnych metali, takich jak mosiądz i nikiel."

Drut lutowniczy z topnikiem CW-807

"CW-807 spełnia najnowsze wymagania J-STD-004B typu ROL0 będąc jednocześnie łatwym w obróbce. CW-807 ma przejrzysty, bezbarwny wygląd i wydziela bardzo mało oparów. CW-807 nie zawiera dodatku lotnych rozpuszczalników ani materiałów absorbujących wodę, aby ograniczyć rozpryskiwanie. Pozostałości topnika są przezroczyste i lekko błyszczące."

Współpraca ze światową marką Indium

„Polska branża produkcji elektroniki rozwija się bardzo gwałtownie. Uważamy, najnowocześniejsze i najbardziej wymagające typy produktów – m.in. te przeznaczone dla przemysłu kosmicznego, lotnictwa czy wojska będą stanowiły coraz większy odsetek realizacji. Oferta jaką wprowadzamy wraz z firmą INDIUM – jednym z czołowych światowych producentów spoiw lutowniczych – stanowi odpowiedź na te trendy. Materiały te - topniki i pasty lutownicze, jako produkty ze sprawdzoną niezawodnością mają oczywiście dalece szersze zastosowanie. (…) W prawidłowym doborze procesów i rozwiązań pomoc przedsiębiorcom w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej niezmiennie niosą nasi specjaliści CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX” komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – Właściciele RENEX Group.

Wspomagając rozwój branży produkcji elektroniki Grupa RENEX świadczy m.in. nieodpłatne usługi doradcze w zakresie prawidłowego ustawiania procesu nadruku pasty lutowniczej. Inżynierowie aplikacji realizujący usługi pomagają zainteresowanym podmiotom właściwie sprofilować piece lutownicze pod dany rodzaj pasty i przedstawiają najistotniejsze parametry w procesie nadruku pasty i ustawień drukarki. W ramach wsparcia dostarczają również bezpłatną, szczegółową analizę w zakresie inspekcji RTG oraz raport graficzny z wykonania profili lutowniczych.

