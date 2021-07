Grupa RENEX Sponsorem Głównym Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce U18

W dniu 28. lipca 2021 we Włocławku zostały zainaugurowane 53. PZLA Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce U18. W zawodach zmierzy się rekordowa liczba 1010 zawodników i zawodniczek reprezentujących kluby z całej Polski.

„Jesteśmy dumni, że Włocławek gości wydarzenie tej rangi i że możemy przyczynić się do tego sukcesu. Szczególnie cieszy nas, że będziemy mogli gościć w naszym Centrum Konferencyjno-Hotelowym PORTOFINO młodych sportowców wśród których już dziś możemy dopatrywać przyszłych reprezentantów Polski. Wspomagając wydarzenie wierzymy, że inicjatywy takie jak ta przyczyniają się do rozwoju nie tylko gospodarczego, ale poprzez promocję wartości takich jak rywalizacja w duchu fair play, również społecznego naszego regionu. Cieszymy się również widząc dzisiaj sędziów zawodów w koszulkach z logo RENEX. Jest to dla nas jedna z tych chwil, które utwierdzają nas w przekonaniu jak daleko rozwinęła się Grupa RENEX w ciągu ponad 30 lat działalności.” - komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

Centrum Konferencyjno-Hotelowe PORTOFINO jest częścią Grupy RENEX i stanowi zaplecze hotelowe dla uczestników szkoleń i wydarzeń organizowanych w ramach działalności CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX. W ośrodku działa w pełni wyposażona infrastruktura konferencyjna, hotel oraz restauracja kuchni śródziemnomorskiej.

Wsparcie udzielone Mistrzostwom Polski w Lekkiej Atletyce stanowi element realizowanej przez Grupę RENEX działalności prospołecznej. Grupa jest m.in. organizatorem Mistrzostw Polski w Lutowaniu – wydarzenia, które za jeden z głównych celów stawia sobie promowanie umiejętności i wiedzy elektronicznej wśród młodzieży szkół technicznych i zawodowych. W ślad za tym Grupa RENEX jest również organizatorem i sponsorem Kadry reprezentującej Polskę w lutowaniu na Mistrzostwach Europy oraz Świata.

RENEX wspiera również sferę edukacyjną, sportową oraz kulturalną w regionie włączając się w lokalne inicjatywy. Wchodzący w skład Grupy ośrodek szkoleniowy RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER ściśle współpracuje ze szkołami dostarczając szkolenia dla uczniów i wpierając je swoją infrastrukturą oraz wiedzą. Realizując swoją misję RENEX wspiera również działania na rzecz sportu oraz wydarzenia mające na celu rozwój społeczny miasta.