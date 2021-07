Spółka SIM z Lublina inwestuje w nową linię SMT we współpracy z RENEX

Działająca nieprzerwanie od 1992 roku Spółka Inżynierów SIM Sp. z o.o. jest niezależną polską firmą technologiczną specjalizującą się w projektowaniu oraz produkcji rozwiązań integrujących najnowsze technologie elektroniczne oraz informatyczne. Pełna elastyczność w projektowaniu zarówno sprzętu jak i oprogramowania sprawiły, że cieszy się ona zaufaniem podmiotów z wielu sektorów.

„W ostatnich latach stało się dla nas jasne, że nasza dotychczasowa wydajność montażu jest niewystarczająca w perspektywie rozwoju naszej firmy. W 2020 roku, mimo trwającej pandemii, mieliśmy bardzo dobre wyniki w zakresie pozyskiwanych kontraktów i wszystko wskazuje na to, że trendy te będą się tylko umacniać. Pokazało nam to, że koniecznym stało się dla nas wyposażenie naszego przedsiębiorstwa w kolejną, nową linię produkcyjną. Już na początku projektu zdaliśmy sobie jednak sprawę, że nasze dostępne przestrzenie produkcyjne nie pomieszczą wszystkich urządzeń w standardowym ustawieniu. We współpracy z naszym wieloletnim partnerem biznesowym - Grupą RENEX udało nam się jednak znaleźć rozwiązanie. Kompletna linia produkcyjna oparta o najwyższej klasy urządzenia YAMAHA oraz piec rozpływowy została niejako przełamana z użyciem transporterów kątowych REECO tak by idealnie wpisać się w dostępną przestrzeń. Pozwoliło nam to na zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa o całą jedną linię bez konieczności przebudowy czy zmiany lokalizacji.” - komentował Pan Przemysław Podstawka – Dyrektor Pionu Produkcji i Serwisu Spółki Inżynierów SIM.

Zastosowane w nowej linii Spółki SIM urządzenie YAMAHA YSM10 zostało stworzone w celu zagwarantowania najwyższej wydajności i precyzji w warunkach intensywnej eksploatacji. Jest to urządzenie o wydajności do 46000 komponentów na godzinę zachowujące przy tym precyzję na poziomie ± 0,035mm. Montaż może przebiegać na płytkach o wielkości nawet 510x460 mm. Automat w standardzie wyposażony jest w odcinacz taśmy z przodu i z tyłu, co znacząco pomaga w utrzymaniu porządku i utylizacji odpadów. Możliwe jest również rozszerzenie jego funkcjonalności o weryfikację współpłaszczyznowości, automatyczny zapis ustawień, manualny system podawania tacek, multikamerę czy system UPS.

„Cieszymy się, że możemy współtworzyć sukcesy naszych Klientów. Chętnie dzielimy się naszym ponad 30-letnim doświadczeniem w branży elektronicznej, wiedzą i kompetencjami naszych inżynierów. Nasi Doradcy Techniczno-Handlowi dobierają urządzenia i rozwiązania do indywidualnych potrzeb Klienta, tak żeby optymalizować procesy produkcyjne. Kluczowym aspektem naszej działalności jest kompleksowość wsparcia jakiego udzielamy naszym partnerom – od doradztwa, przez sferę szkoleniową po kompletny serwis dostarczanych urządzeń.” komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

O Grupie RENEX

Grupa RENEX to firma o ponad 30-letniej tradycji, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji, Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Poza wsparciem doradczym, Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych w ramach AUTORYZOWANEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO YAMAHA. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.

