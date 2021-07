Nowy, unikatowy system oparty jest o modułowe, trwałe, stalowe elementy, które dzięki swojej konstrukcji i powłokom mają właściwości antystatyczne.

Dotychczasowe rozwiązania dostępne na rynku ograniczają się standardowo do taśm odgradzających i ostrzegawczych rozpinanych pomiędzy słupkami oraz naklejanych na podłodze. Z natury rzeczy nie stanowią one jednak realnej, fizycznej bariery dla osób, które chcą je przekroczyć.

Taka sytuacja powoduje problemy w utrzymaniu kontroli nad dostępem do strefy EPA – zwłaszcza tam gdzie jest ona wydzielona jako część hali produkcyjnej. Często ograniczenia tego typu, jako bardzo łatwe do pokonania, stanowią jedynie sugestię dla pracowników i osób postronnych co wiąże się z koniecznością utrzymywania dodatkowej dyscypliny i zaangażowania osób kontrolujących strefę (koordynatorów ESD).

Nowy system rozwiązuje ten problem tworząc trwałe, rzeczywiste wygrodzenie strefy EPA, pozwalające na utrzymanie zwiększonego reżimu bezpieczeństwa ESD oraz kontroli nad ruchem osób i przemieszczaniem materiałów.

„W ramach CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWEGO RENEX realizujemy zamówienia indywidualne i rozwiązujemy problemy – często nietypowe – naszych partnerów i klientów. Nowy system powstał jako odpowiedź na bardzo realne zapotrzebowanie rynkowe. Klienci borykali się problemem niekontrolowanego przepływu osób i materiałów. Bezpieczeństwo produkcji odbywającej się w pełni wyposażonych i przygotowanych strefach EPA mogło być i często było negowane przez ludzkie błędy, zaniedbania i nieroztropność. Nowy system znacząco redukuje ten problem, a dzięki zastosowaniu materiałów i powłok ESD jest rozwiązaniem unikatowym w tej sferze produktów.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – współwłaściciele RENEX Group.

Dzięki modułowej konstrukcji i pełnej modyfikowalności system może być przystosowywany do wymiarów i kształtów konkretnych stref EPA, funkcjonujących we wprowadzających go przedsiębiorstwach.

Wygrodzenia mogą być dodatkowo połączone z bramkami kontroli dostępu i testerami zabezpieczeń antystatycznych, również dostępnymi w ofercie REECO – np. Dwukierunkowa Bramka Półautomatyczna ACG-003. W ramach tego systemu osoba, która chce wejść do strefy EPA staje na płytach do pomiaru rezystancji obuwia. Po przejściu pozytywnego testu bramka otwiera się automatycznie przepuszczając jedną osobę.

Bramki wymuszając kontrolę eliminują ryzyko wynikające z błędów ludzkich związanych z niesumiennym przestrzeganiem procedur. Zabezpieczenia są sprawdzane przy każdorazowym wejściu na halę produkcyjną. Daje to pewność, że buty bądź opaski antystatyczne nie straciły właściwości np. w trakcie przerwy w wyniku zabrudzeń, naderwań czy uszkodzeń.

Eliminuje to czynnik ludzki i możliwe niedociągnięcia, pozwala to na stworzenie w pełni wydzielonej oraz zabezpieczonej strefy EPA, nawet kiedy stanowi ona część dużej hali produkcyjnej.

Co może być szczególnie istotne – poprzeczne elementy wygrodzeń zostały zaprojektowane tak, by były łatwo demontowalne, np. w sytuacjach kiedy zaistnieje konieczność kontrolowanego wjazdu do strefy wózkiem widłowym czy wprowadzenia innych większych urządzeń.

System w standardzie pokryty jest powłokami w kolorach czarno-żółtych, wpisujących się w kolorystykę ostrzegawczą, nawiązującą do oznaczeń stref EPA. Inne kolory dostępne są na indywidualne zamówienie.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl.

