MIKRO-AUTOMATYKA inwestuje w kolejne urządzenie YAMAHA SMT we współpracy z RENEX

Działająca od niemal 20 lat Mikro-Automatyka z Gdańska specjalizuje się w wysoko precyzyjnej produkcji pakietów elektronicznych. Firma dostarcza szeroki wachlarz usług obejmujący montaż SMT i THT, wsparcie logistyczne oraz projektowe i cieszy się dużym zaufaniem swoich klientów.

„Rok 2020 i początek 2021 pokazał nam, że mamy w firmie duże zapotrzebowanie na dwie wysoko wydajne i wymienne linie produkcyjne, stąd decyzja o wzmocnieniu naszej drugiej linii o maszynę YSM10. Obie linie uzyskały w ten sposób realną wydajność do 50 tys. elementów na godzinę każda. Ta rozbudowa ma dla nas duże znaczenie pod kątem niezawodności. Dysponujemy nowym parkiem maszynowym w postaci dwóch niezależnych linii, dwóch niezależnych pieców 15-strefowych, dwóch stanowisk AOI na kontroli i dodatkowych 7 mikroskopów stereoskopowych. Daje to naszym klientom pewność najwyższej jakości, terminowości i niezawodności montowanych u nas urządzeń” – komentuje Michał Szypliński, właściciel Mikro-Automatyki.

Zaimplementowany w firmie Mikro-Automatyka automat YAMAHA YSM10 został stworzony w celu zagwarantowania najwyższej wydajności i precyzji w warunkach intensywnej eksploatacji. Jest to najszybsze urządzenie w swojej klasie, o wydajności do 46000 CPH (wg normy IPC) zachowujące przy tym precyzję na poziomie ±0.025mm. Montaż może przebiegać na płytkach o wielkości nawet 510x460 mm. Automat w standardzie wyposażony jest w odcinacz taśmy z przodu i z tyłuu, co znacząco pomaga w utrzymaniu porządku i utylizacji odpadów. Możliwe jest również rozszerzenie jego funkcjonalności o weryfikację współpłaszczyznowości, automatyczny zapis ustawień, zmieniacz tacek, multikamerę czy też system UPS.



https://www.youtube.com/watch?v=S5oLQuaLjWM



Grupa RENEX specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowego wsparcia w zakresie produkcji pakietów elektronicznych. Obejmuje to szerokie usługi doradztwa techniczno-handlowego, szkoleń i serwisu. W ramach realizacji tej misji, Grupa opracowała CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie partnerzy i klienci mogą z pomocą ekspertów RENEX i korzystając z dostępnych na miejscu kompletnych linii produkcyjnych i DEMO ROOM dobrać rozwiązania, urządzenia i technologie odpowiednie dla swoich potrzeb. Poza wsparciem doradczym, Grupa specjalizuje się również w strefie szkoleniowej. W jej skład od ponad 20 lat wchodzi największe w Europie Środkowo-Wschodniej Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC – prowadzące szkolenia w zakresie norm IPC oraz zabezpieczeń ESD. Ponadto Grupa RENEX dostarcza indywidualnie dobrane szkolenia z prawidłowej obsługi i programowania urządzeń produkcyjnych i robotów przemysłowych. Misję realizacji kompleksowego wsparcia dopełnia pełen zakres usług serwisowych i poserwisowych, których poziom został w ostatnim czasie potwierdzony przyznaną przez Firmę YAMAHA nagrodą Najlepszego Serwisu SMT w Europie.

