Nowy robot REECO

Roboty REECO to odznaczona godłem TERAZ POLSKA seria urządzeń produkcyjnych stanowiących w pełni zautomatyzowane, niezależne jednostki, które można wdrożyć do już istniejącej lub nowo powstającej linii produkcyjnej.

Dotychczasowe roboty w ofercie to znany od wielu w branży produkcji i serwisu elektroniki Robot Lutowniczy REECO, oraz modele: Dozujący, Skręcający i Etykietujący, przeznaczone do różnych typów działalności produkcyjnej i usługowej. Grupa RENEX opracowuje również roboty niestandardowe, na indywidualne zamówienie klienta.

Nowy model – Robot Lakierujący – został stworzony w celu zautomatyzowania etapu produkcyjnego obejmującego rozprowadzanie natryskowe płynów. Obejmuje to w szczególności nakładanie różnych typów powłok, w tym często stosowanego w branży produkcji elektroniki pokrycia conformal coating. Automat został wyposażony w zawór natryskowy zapewniający równomierne nanoszenie powłok płynnych o lepkości od niskiej do średniej oraz zintegrowany układ płukania dyszy eliminujący problem ręcznego czyszczenia zaworu.

Urządzenie – podobnie jak wcześniejsze modele w serii - zostało oparte o konstrukcję i klatkę bezpieczeństwa opracowaną przez Grupę RENEX. Pozwala to na wprowadzenie do oferty nowej funkcjonalności przy zachowaniu wcześniejszych zalet systemu. Dzięki temu robot może m.in. pracować jako niezależna jednostka (offline) wspomagając np. niezautomatyzowane procesy produkcyjne lub stanowić element linii produkcyjnej (in-line). Dzięki zastosowaniu transportu krawędziowego oraz systemu komunikacji SMEMA możliwa jest błyskawiczna integracja kilku robotów REECO jak również połączenie ich z maszynami innych producentów.

„Opracowany w naszym CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX nowy model w serii Robotów REECO jest bardzo dużym sukcesem zespołu specjalistów Działu Badawczo-Rozwojowego naszej firmy. Widzimy, że pokrywanie pakietów elektronicznych powłokami typu conformal coating jest coraz częstszym wymogiem technologicznym jaki stawia się przed przedsiębiorstwami EMS. Mimo tego - ze względu na brak prostych i niskonakładowych rozwiązań – bardzo często jest to wciąż proces wykonywany ręcznie. Liczymy, że dostarczając gotowe do działania, inlinowe urządzenie ułatwimy naszym partnerom rozwiązanie tego problemu. Widzimy jednocześnie duży potencjał nowego modelu do zastosowania w innych branżach i typach produkcji, jako urządzenia, które pozwala na nanoszenie wielu rodzajów cieczy o zróżnicowanej lepkości – takich jak farby czy lakiery.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Również podobnie jak w pozostałych modelach serii Robotów REECO, w nowo opracowanym urządzeniu zastosowano ramię typu SCARA firmy YAMAHA, które m.in. dzięki konstrukcji bezpaskowej i wysokiej jakości wykonania gwarantują najwyższy stopień powtarzalności, szybkości i niezawodności. Ponadto parametry procesu kontrolowane są przez sterownik PLC firmy Siemens.

Grupa RENEX, która opracowała linię robotów REECO jest jednocześnie partnerem i dystrybutorem na Polskę i kraje bałkańskie robotów przemysłowych i urządzeń linii produkcji SMT firmy YAMAHA.

W ramach współpracy w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX założono AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE YAMAHA, w którym prowadzone są szkolenia z obsługi i programowania robotów i urządzeń przemysłowych. w tym robotów SCARA, systemów transportowych oraz systemów wizyjnych.

Szkolenia w tym zakresie skierowane są do integratorów robotyki i automatyki, przedstawicieli i studentów uczelni technicznych oraz inżynierów zajmujących się serwisem i utrzymaniem ruchu.

Urządzenia z oferty RENEX można zobaczyć i wypróbować w działaniu – również na własnych komponentach - w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX.

www.renex.pl