Grupa RENEX została nagrodzona w plebiscycie Przedsiębiorstwo na Medal

W tym tygodniu odbyło się pierwsze z cyklu zapowiadanych spotkań pomiędzy przedstawicielami Grupy RENEX a Zakładu Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Rozmowy mają na celu doprowadzenie do powstania wielopoziomowej współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

Pierwszą płaszczyzną stało się zakwalifikowanie Grupy RENEX do realizowanego przez PUZ we Włocławku projektu pn. „Przedsiębiorstwo na Medal”. Celem programu jest wybór i wyróżnienie firm z regionu, których działalność opiera się o wartości społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorczości i innowacyjności. Grupa RENEX została doceniona za wkład jaki wnosi w upowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz za wsparcie szkoleniowe jakiego dostarcza szkołom i uczelniom technicznym oraz firmom z branży elektronicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Przyznając kwalifikację uwzględniono również rolę jaką odgrywa założone przez Grupę CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX w opracowywaniu i promocji nowoczesnych technologii w regionie.

Zgodnie z założeniami projektu informacje dotyczące wyróżniających się firm będą prezentowane szerokim kręgom tegorocznych maturzystów w toku prowadzonych webinarów. Celem tych działań będzie rozwinięcie świadomości wśród młodych osób co do potencjalnych ścieżek edukacji i kariery w regionie.

Jak zapowiadają przedstawiciele obydwóch stron jest to dopiero pierwszy krok w nawiązywaniu w współpracy pomiędzy Grupą RENEX a Zakładem Zarządzania PUZ we Włocławku.

„Bardzo cieszą nas lokalne inicjatywy i to wyróżnienie. Zawsze byliśmy dumni z tego, że niezmiennie – od ponad 30 lat – jesteśmy firmą z Włocławka. Chcemy wspierać rozwój naszego miasta i regionu. Uważamy, że współpraca na płaszczyźnie edukacja-biznes jest niezbędna by taki rozwój miał miejsce. Widzimy duży potencjał w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku jako centrum kształcącego wysokiej klasy specjalistów. Mamy nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda nam się tylko zacieśnić współpracę i rozwinąć ją na coraz to kolejne sfery” komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

W ramach struktur Grupy RENEX we Włocławku powstało CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX gdzie rozwijane są najnowocześniejsze technologie i prowadzone są szkolenia – m.in. z zakresu robotyki i automatyzacji procesów produkcyjnych. W Centrum została m.in. opracowana odznaczona godłem TERAZ POLSKA seria robotów REECO.W skład Grupy RENEX wchodzi również marka RENEX EEC tworząca najdłużej działające i największe w Europie Środkowo-Wschodniej AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC, które oferuje szkolenia dla elektroników i przeszkoliło do tej pory ponad 30 tysięcy specjalistów.

O GRUPIE RENEX

Od 1989 roku firma rozwinęła się z działalności dostawczej do obecnie funkcjonującej rozległej struktury, na którą składa się szereg firm w Polsce i sieć oddziałów zagranicznych. Grupę RENEX tworzą dziś podmioty wyspecjalizowane w zakresie produkcji, doradztwa, sprzedaży i szkoleń.

Grupa założyła CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWE RENEX, gdzie opracowywane są nowe technologie w zakresie automatyzacji robotycznej, prowadzone prezentacje i testy oferowanych urządzeń i linii technologicznych w działaniu. W ramach CENTRUM SZKOLENIOWEGO YAMAHA oraz największego Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IPC w Europie Środkowo-Wschodniej Grupa dostarcza szerokie spektrum zindywidualizowanych szkoleń z obsługi i programowania robotów oraz ze standardów produkcji i naprawy elektroniki IPC.

Pod swoją marką REECO Grupa opracowała, produkuje i dostarcza m.in. meble i odzież zabezpieczające przed powstawaniem wyładowań elektrostatycznych. Produkty te znajdują zastosowanie również poza branżą elektroniczną np. w branży laboratoryjnej czy farmakologicznej. Produkty marki REECO, były wielokrotnie nagradzane prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. Dobry Wzór w kategorii Praca.

W ramach swojej działalności badawczo-rozwojowej firma stworzyła również, nagrodzoną godłem TERAZ POLSKA, linię Robotów REECO. Urządzenia te pozwalają na automatyzację przemysłowych procesów lutowania, dozowania, etykietowania oraz innych wynikających z indywidualnych potrzeb klientów.

Pod swoją drugą marką – CLEANROOM – Grupa buduje i serwisuje pomieszczenia czyste szeroko stosowane w branżach medycznej i laboratoryjnej.

Znaczącym elementem działalności Grupy RENEX pozostaje sfera dystrybucyjna. Będąc partnerem takich jak światowych marek jak YAMAHA, SEC, JBC, PACE, INDIUM czy HELLER Grupa dostarcza pełen zakres narzędzi i urządzeń dla branży elektronicznej: od tych drobnych jak topniki czy rękawiczki antystatyczne przez urządzenia średniej wielkości takie jak stacje lutownicze czy pochłaniacze oparów po kompletne linie produkcyjne.

Wszystko to sprawia, że RENEX pozostaje jedyną na polskim rynku firmą oferującą klientom całościową obsługę w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych. Mimo ogromnego rozwoju, i ponad 150 pracowników RENEX pozostaje Firmą Rodzinną.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: office@renex.pl