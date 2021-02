RENEX dostarcza okna podawcze własnego projektu do laboratorium Centrum Onkologii w Katowicach

Okna podawcze to elementy infrastruktury pozwalające na przekazywanie przedmiotów pomiędzy rozgraniczonymi strefami o różnym poziomie czystości. Na potrzeby szpitala opracowano tzw. aktywną – ciśnieniową wersję urządzenia – to znaczy taką która została podłączona do funkcjonującego w budynku systemu nawiewowo-wywiewnego. Uzyskana w komorze podawczej urządzenia różnica ciśnień względem sąsiadujących pomieszczeń pozwoliła na zredukowanie do minimum możliwości przenikania cząstek pomiędzy nimi.

https://youtu.be/IIoVCKG9HTc

Grupa RENEX od wielu lat dostarcza rozwiązania w technologii cleanroom na potrzeby m.in. szpitali, instytutów czy zakładów, gdzie wymaga się zachowania specjalnych procedur czystości.

„Cieszą nas projekty tego typu. Posiadane przez nas doświadczenie z zakresu tworzenia i serwisowania stref czystych może być teraz pożytkowane by zmniejszać ryzyko wystąpienia zakażeń w szczególnie narażonych obszarach takich jak szpitale, budynki użyteczności publicznej czy przedsiębiorstwa.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Wszystkie produkty zostały dodatkowo pokryte powłokami antystatycznymi (ESD) co sprawia, że mogą być stosowane w strefach produkcji elektroniki (EPA).

Oprócz opracowywania autorskich rozwiązań Grupa RENEX dostarcza również gotowe urządzenia i elementy infrastruktury na potrzeby podwykonawców realizujących projekty budowlane także w związku z trwającą pandemią. Dzięki bardzo wysokim stanom magazynowym w Polsce, Grupa dostarcza niemalże wszystkie podstawowe produkty ze swojej oferty w terminie 7 dni. Bogaty park maszynowy oraz zespół specjalistów pozwala również na realizację nietypowych zleceń wymagających dedykowanych projektów.

W dostępnej od ręki ofercie znaleźć można m.in.:

Jednoosobowe śluzy osobowe typu airshower CR-GAS-004 (1000x1400x2200mm) z filtrami (wstępnym i HEPA) oraz automatycznym nawiewem powietrza z 12 dysz (23-25 m/s)

Pasywne okna podawcze wyposażone w zabezpieczenie krzyżowego tj. takie, które umożliwia otwarcie tylko jednych drzwiczek w tym samym czasie.

Aktywne okna podawcze. Dostępne w wersji ciśnieniowej – podpinane do funkcjonującego w budynku systemu nawiewowo-wywiewnego oraz w wersji laminarnej – tj. wyposażone w filtry wstępny i HEPA pracujące w oparciu o zamknięty obieg powietrza.

Filtrowentylatory pozwalające na uzyskanie równomiernego nawiewu filtrowanego powietrza. Dostępne jako gotowe jednostki do zamontowania w ramach sufitowych bądź jako komory laminarne tj. urządzenia składające się ze stołu roboczego i umieszczonego nad nim modułu filtrowentylatora.

Cleanboxy czyli uniwersalne i mobilne pomieszczenia czyste o przybliżonych wymiarach wewnętrznych 2000 x 2500mm albo 2500 x 2500mm przy 2200mm wysokości. Moduły tego typu wyposażone są w zintegrowany system filtracji powietrza i stanowią najbardziej uniwersalne i najszybsze rozwiązanie problemu budowy stref podwyższonej czystości.

Wymienione wyżej urządzenia i produkty stanowią jedynie niewielką część oferty RENEX Group – CLEANROOM. Grupa dostarcza również meble przemysłowe oraz odzież specjalistyczną własnej produkcji oraz produkty na indywidualne zamówienie.

Te oraz inne produkty z oferty RENEX Group można przetestować w działaniu w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX we Włocławku. Pracujący w Centrum specjaliści służą również wsparciem szkoleniowym i doradczym.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w poniższych materiałach video:

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Renex Robotics: https://youtu.be/9WatUGAPZbs

YAMAHA szkoli specjalistów w Centrum Szkoleniowym RENEX: https://youtu.be/Ll46J2IJifc

Centrum Technologiczne Renex i Demo Room: https://youtu.be/qezIA-or1Vg

Więcej na www.renex.pl oraz na www.cleanroom.com.pl