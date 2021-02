Nowe roboty w ofercie YAMAHA

Działając zgodnie z doktryną ciągłego rozwijania i udoskonalania oferowanych urządzeń, firma YAMAHA opracowała i wprowadziła na rynek nowe ekonomiczne roboty SCARA, wzmocnione liniowe moduły transportowe, oraz systemy wizyjne zdolne do rozpoznawania obiektów o nieregularnych kształtach.

Jak podkreślają przedstawiciele RENEX Group, wyłącznego dystrybutora robotów YAMAHA w Europie Środkowo Wschodniej, tak duża ilość nowych urządzeń w ofercie YAMAHA jest owocem nacisku jaki YAMAHA kładzie na działalność badawczo-rozwojową i doskonalenie swoich produktów. Widać, że wszystkie wprowadzane zmiany w urządzeniach nowej generacji zostały opracowane z myślą o zwiększeniu ich wydajności dla klienta docelowego. Zwiększa się również spektrum ich zastosowań co sprawia, że jeszcze lepiej wpisują się w zmienny charakter nowoczesnych linii produkcyjnych.

Roboty SCARA YK-XE

Do oferty weszły dwa nowe modele w serii SCARA YK-XE: YK610XE-10 o długości ramienia 610mm oraz YK710XE-10 o długości ramienia 710mm. Urządzenia bazują na sprawdzonej technologii obecnej serii YK-XE z maksymalnym udźwigiem 10 kg i standardowym czasem cyklu 0,39 sekundy (YK610XE-10) lub 0,42 sekundy (YK710XE-10).

Wraz z robotem SCARA YK400XE-4 o długości ramienia 400mm wprowadzonym do sprzedaży pod koniec ubiegłego roku, seria YK-XE obejmuje teraz trzy modele, dając jeszcze szerszy zakres zastosowań – od przenoszenia i sortowania małych komponentów w produkcji np. smartfonów i komputerów, po pracę z dużymi elementami jak np. te wykorzystywane w sprzęcie AGD i branży automotive.

Transportery liniowe LCMR200

YAMAHA wprowadziła w ostatnim czasie do oferty również transportery liniowe nowej serii LCMR200. Konstruktorzy utrzymali wysoką dokładność i krótki skok, charakterystyczne dla dotychczasowego modelu LCM-100, poprawiając jednak konstrukcję modułu. Prowadnica liniowa i szyna karetki zostały powiększone i wzmocnione, przy zachowaniu tej samej wielkości całkowitej. W rezultacie otrzymano solidniejszy model, który lepiej nadaje się do pracy w środowiskach, w których obecne są ciała obce i szumy statyczne.

System pozwala na obsługę nawet 64 karetek (ang. sliders) przez jeden sterownik YHX, a dzięki stworzeniu nowego modelu programowania z użyciem Standardowego Profilu wyeliminowano konieczność programowania pojedynczych zdarzeń kontrolera. Znacząco ułatwia to proces integracji.

System wizyjny RCXiVY2+

Kolejnym z wprowadzonych na rynek nowych rozwiązań YAMAHA jest nowy system wizyjny - RCXiVY2+, umożliwiający wykrywanie obiektów o nieregularnym kształcie, dzięki czemu może być z powodzeniem stosowany m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i odzieżowym.

System został wyposażony w nową wysokowydajną kamerę, a dzięki większym możliwościom przetwarzania danych, jego czas rozpoznawania jest nawet o 45% krótszy niż w obecnym modelu iVY2. Nowy model jest również w pełni zintegrowany z robotami poprzez włączenie kart sterowania wizją, oświetleniem i śledzeniem do kontrolera robotów serii RCX3. Ta zmiana umożliwia sterowanie robotem, przetwarzanie obrazu, sterowanie oświetleniem i kontrolę przenośnika z programu robota, co znacznie skraca czas konfiguracji urządzenia.

Rozwiązania YAMAHA w Robotach REECO

Roboty YAMAHA SCARA są od wielu lat z powodzeniem stosowane w Robotach REECO - uniwersalnych, gotowych do pracy stanowiskach zrobotyzowanych mogących zastąpić człowieka przy czynnościach żmudnych, precyzyjnych i powtarzalnych. Dostępne urządzenia pozwalają na realizację zadań takich jak lutowanie, skręcanie, dozowanie czy etykietowanie, jak również innych – niestandardowych na życzenie klienta. Urządzenia zostały zaprojektowane tak by mogły zostać z najmniejszym możliwym wysiłkiem zaimplementowane do działającej już linii produkcyjnej. Dwa roboty i więcej mogą tworzyć współdziałające zespoły lub współpracować z innymi urządzeniami i stacjami załadowczymi i rozładowczymi.

Roboty REECO zostały w 2020 roku nagrodzone tytułem TERAZ POLSKA.

Dystrybucja w Polsce

Wyłącznym dystrybutorem YAMAHA SMT oraz YAMAHA ROBOTICS w Polsce i krajach Europy Centralno-Wschodniej jest RENEX Group. Urządzenia YAMAHA, jak i inne produkty z oferty RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych (również na własnych komponentach i podzespołach) w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM i DEMOROOM RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych.

W Centrum prowadzone są również szkolenia z programowania i obsługi zarówno urządzeń SMT jak i robotów przemysłowych.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group – dth@renex.pl.

Więcej o CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX w poniższych materiałach video:

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe Renex Robotics:

https://youtu.be/9WatUGAPZbs



YAMAHA szkoli specjalistów w Centrum Szkoleniowym RENEX:

https://youtu.be/Ll46J2IJifc



Centrum Technologiczne Renex i Demo Room:

https://youtu.be/qezIA-or1Vg

Więcej na www.renex.pl oraz www.renexrobotics.pl