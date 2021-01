Nowe systemy do pakowania w ofercie antystatycznych mebli REECO

Nowe produkty to samodzielne stanowiska wyposażone w uchwyty do mocowania rolek folii, folii bąbelkowej i/lub papieru pakowego oraz prowadnicę z różnymi typami gilotyn. Stanowiska są oparte na wolnostojących ramach lub stołach z blatem roboczym. Wysokość pola roboczego jest regulowana – ręcznie, w przypadku stanowisk typu Classic - i elektrycznie, za pomocą siłowników, w przypadku konstrukcji typu Premium.

Zdjęcie: Stanowisko do pakowania Premium o podstawie regulowanej elektrycznie

Nowa seria produktów rozwija dotychczasową ofertę antystatycznych mebli REECO – opracowanych przez Grupę RENEX jako wyposażenie stref EPA w produkcji i serwisie urządzeń elektronicznych. Meble REECO szybko jednak znalazły zainteresowanie w innych branżach ze względu na trwałość i jakość wykonania. W ostatnim czasie marka rozwija się również w branży laboratoryjnej ze względu na wykorzystywanie powłok o właściwościach antybakteryjnych.

Zdjęcie: Stanowisko do pakowania Classic

„Rozwój oferty mebli antystatycznych REECO – którego doskonałym przykładem jest nowa seria stanowisk do pakowania - ma dla nas kluczowe znaczenie. Jako Grupa RENEX wciąż rozwijamy naszą ofertę tak by dostarczać naszym partnerom produkty i usługi w sposób kompleksowy – to jest spełniający wszystkie potrzeby wynikające z prowadzenia firmy branży elektronicznej. Nowości w ofercie REECO pozwolą na stworzenie profesjonalnego, ergonomicznego stanowiska na etapie końcowego zabezpieczenia produktu. Jesteśmy przekonani, że opracowane przez nas rozwiązania znajdą również duże zainteresowanie wśród serwisów, punktów napraw i sklepów internetowych, gdzie duża część urządzeń jest indywidulanie pakowana i wysyłana – zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Zdjęcie: Samodzielne stanowisko do cięcia papieru i folii bąbelkowej

Nowe konstrukcje są przystosowane do pracy w strefach EPA oraz w pełni kompatybilne z wcześniejszymi modułami i meblami z oferty REECO.

Meble REECO są polskim produktem rozwijającym się na rynkach światowych. W ostatnim czasie producent – Grupa RENEX informowała o rozwinięciu ich sprzedaży na kolejne rynki – m.in. Japonii, Holandii, Belgii, Irlandii i Szwajcarii. Więcej tutaj.

Systemy do pakowania REECO, jak również inne produkty z szerokiej oferty RENEX Group można zobaczyć i przetestować w działaniu w CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX.

Więcej na www.renex.pl oraz na www.reeco.info