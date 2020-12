RENEX z tytułem Orły Kształcenia

Orły Kształcenia są programem wyróżniającym najlepsze firmy w branży – wyznaczające kierunek, stawiające na rozwój i podnoszenie swoich kwalifikacji, a dzięki temu w pełni realizujące potrzeby swoich klientów.

Ranking cieszy się renomą wysokiej obiektywności. Nagrody są przyznawane wyłącznie na podstawie ocen wystawianych przez klientów, w oparciu o opracowany na potrzeby programu algorytm. Kapitułą konkursu są tu więc sami uczestnicy kursów – zadowoleni klienci.

„Bardzo cieszymy się z przyznanego nam wyróżnienia. Misją Grupy RENEX jest dostarczanie kompleksowego wsparcia dla branży elektronicznej. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem z zakresu wszystkich sfer działalności Grupy wspieramy rozwój naszych partnerów, a sfera szkoleniowa i doradcza są filarami naszej firmy. To że nasze starania zostały zauważone i docenione przez naszych klientów jest powodem do ogromnej satysfakcji i motywacją do dalszego rozwoju. Największe gratulacje należą się tutaj specjalistom RENEX – prowadzącym szkolenia i wszystkim osobom, które ich wspierają w dostarczaniu najwyższej jakości usług.” Komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić oraz Pan Predrag Topić – właściciele Grupy RENEX.

RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER to największe i najdłużej działające Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC w Europie Centralno-Wschodniej które do tej pory przeszkoliło ponad 30000 specjalistów w Polsce i za granicą. Centrum oferuje szkolenia ze standardów IPC – międzynarodowych norm stosowanych w przemyśle elektronicznym, z zabezpieczeń antystatycznych, oraz z szerokiego zakresu robotyki – będąc Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym YAMAHA. W centrum szkoleni są specjaliści z całego świata – w tym z największych światowych firm technologicznych. Grupa szczyci się tym, że kursy przeprowadzane są na najwyższej światowej klasy narzędziach, urządzeniach i robotach dostępnych dla uczestników i partnerów w nowo rozbudowanym CENTRUM TECHNOLOGICZNO-SZKOLENIOWYM RENEX.

Zainteresowanych kursami, oraz szeroką ofertą Grupy RENEX zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX – dth@renex.pl

Więcej na www.renex.pl oraz na www.ipctraining.pl/