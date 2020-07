YAMAHA uruchamia salę do prezentacji online i narzędzia do zdalnego wsparcia technicznego

Ponadto YAMAHA uruchomiła usługę Cloud Service stworzoną w celu zapewniania zdalnego wsparcia technicznego i zwiększania wydajności dostarczonych urządzeń.

Prezentacje online są organizowane indywidualnie pod konkretne wymagania klienta i przesyłane w wysokiej jakości wideo. Usługa pozwala odwiedzającym odbyć wirtualny spacer i na żywo zapoznać się z najnowszymi funkcjami, konfiguracjami i procesami, takimi jak nadruk pasty lutowniczej, pick&place czy też inspekcja. Dzięki pełnej interakcji klient może przez cały czas zadawać pytania prowadzącym specjalistom.

Prezentacje mogą dotyczyć wszelkiej tematyki i zakresu interesującego klienta, obejmując np. nowe produkty czy wybrane szkolenia techniczne. Zapisów można dokonywać, kontaktując się z dowolnym lokalnym przedstawicielem lub agentem handlowym firmy YAMAHA.

"Nasza nowa interaktywna sala prezentacyjna pozwala nam na zaprezentowanie na rynku nowych, fascynujących technologii i rozwiązań, jak również rozszerzenie zakresu usług wsparcia technicznego, jakie możemy zaoferować klientom", powiedział Ryosuke Nakamura, Dyrektor Oddziału Yamaha Motor Europe Robotics. "Te najnowocześniejsze udogodnienia online przyniosą klientom wymierne korzyści, w tym szybsze szkolenia, dłuższy czas działania i zwiększoną produktywność".

Rozwiązania serwisowe Yamaha

Oprócz opisanych nowych pokazów i szkoleń online YAMAHA Service Solutions wprowadza nowe oprogramowanie YAMAHA Remote Support, które umożliwia serwisowi YAMAHA bezpieczne połączenie się ze sprzętem klienta bezpośrednio z punktu serwisowego w Neuss. Oprogramowanie synchronizuje interfejs klienta z pulpitem agenta i zapewnia narzędzia pozwalające na zdalną analizę danych urządzenia i szybkie rozwiązywanie napotkanych problemów. Oprogramowanie obsługuje również czat, co pozwala na łatwą, bieżącą interakcję z serwisem.

O dziale Yamaha Robotics SMT

YAMAHA Surface Mount Technology (SMT) jest działem YAMAHA Motor Robotics Business Unit w YAMAHA Motor Corporation. Urządzenia do montażu powierzchniowego YAMAHA są wysoko cenione na rynku za swoją "modułową koncepcję", która pozwala im nadążać za trendem montowania coraz mniejszych i bardziej zróżnicowanych komponentów elektrycznych/elektronicznych na płytkach drukowanych.

Dział YAMAHA SMT zajmuje silną pozycję rynkową w branży montażu powierzchniowego, projektując produkując, sprzedając i serwisując w jednym kompleksowym systemie. Ponadto, firma wykorzystała swoje podstawowe technologie w zakresie sterowania serwomechanizmami i systemów wizyjnych do opracowania drukarek pasty lutowniczej, inspekcji pasty lutowniczej 3D, urządzeń do inspekcji PCB 3D, urządzeń hybrydowych typu flip chip, dozowników i inteligentnego systemu przechowywania SMD. Dzięki temu dział SMT firmy YAMAHA może zaoferować pełną linię maszyn do montażu części elektrycznych/elektronicznych i optymalny skład linii produkcyjnej, wpisujący się w zróżnicowane potrzeby dzisiejszych producentów.

Dział YAMAHA SMT posiada biura sprzedaży i serwisu w Japonii, Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Europie i Ameryce Północnej zapewniając prawdziwie globalną sieć sprzedaży i serwisu.

WYŁĄCZNY DYTRYBUTOR YAMAHA SMT oraz YAMAHA Robotics – RENEX GROUP

Wyłącznym dystrybutorem YAMAHA SMT oraz YAMAHA Robotics w Polsce i krajach Europy Centralno-Wschodniej jest RENEX Group. Urządzenia YAMAHA, jak i inne produkty z oferty RENEX można zobaczyć i sprawdzić w działaniu w warunkach testowych linii produkcyjnych, również na własnych komponentach i podzespołach, w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM i DEMOROOM RENEX. Poza urządzeniami Grupa RENEX dostarcza kompleksowy zakres usług konsultacyjnych i doradczych z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX Group.

