RENEX Group dystrybutorem Indium Corporation

Indium Corporation produkuje szeroką gamę past lutowniczych niewymagających czyszczenia (no-clean) i zmywalnych wodą. W standardowej ofercie tego producenta znajduje się obecnie ponad 220 rodzajów spoiw i topników o różnych składach chemicznych do szerokiego spektrum zastosowań.

Założona w 1934 roku w Stanach Zjednoczonych Indium Corporation jest dziś podmiotem międzynarodowym, opracowującym najnowocześniejsze technologie i materiały, spośród których wyróżniają się pasty lutownicze stopu SAC305. Dzięki doświadczeniu i wiedzy Indium Corporation stworzone spoiwa cechują się wysoką stabilnością parametrów w środowisku produkcyjnym i pozwalają na uzyskanie wysokiej powtarzalności drukowania. Pasty tej serii charakteryzują się również doskonałym zwilżaniem do metalizacji bez zawartości ołowiu oraz wyjątkową wyjątkowo małą podatnością na tworzenie się pustek w spoinach (void), nawet przy lutowaniu BGA i CSP. Ponadto spoiwa te cechują się wysoką wydajnością przepływu przez otwory (apertury) szablonów i zwiększają ich żywotność. Są to więc produkty pozwalające na uzyskanie najwyższej jakości nadruku, wysokowydajne - opracowane ściśle dla realizacji potrzeb współczesnych linii produkcji elektroniki.

„Współpraca jaką nawiązujemy z Indium Corpotation to trzecia już umowa partnerska Grupy RENEX w ostatnich miesiącach (wcześniej HGTECH i JBC – przyp. autora). Pokazuje to jak ogromny potencjał ma polski rynek produkcji elektroniki. Cieszymy się, że do grona partnerów naszej Grupy dołącza producent najwyższej jakości spoiw lutowniczych. Pozwoli nam to na dostarczanie jeszcze szerszej oferty produktów realizujących wszystkie potrzeby naszych klientów – od doradztwa i szkoleń przez urządzenia po produkty zużywalne. Umowa ta jest efektem lat ciężkiej pracy zespołu RENEX, które sprawiły, że możemy dziś współpracować z najlepszymi producentami na świecie i dostarczać naszym partnerom produkty najwyższej jakości.” – komentowali Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić – właściciele RENEX Group.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX. Produkty Indium Corporation można przetestować zarówno we własnym zakładzie produkcyjnym jak i w warunkach testowej linii produkcyjnej - na własnych podzespołach w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM RENEX we Włocławku.

