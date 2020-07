Grupa RENEX nawiązała współpracę z HGTECH

Grupa RENEX poprzez nawiązanie współpracy z HGTECH rozszerza swoją ofertę m.in. o szeroką gamę produktów znakowania laserowego. Przykładem może być urządzenie do znakowania laserowego w linii LCB – PCB Dual Heads PCB Laser Marking Machine. Urządzenie oparte jest na dostarczanej i rozwijanej od ośmiu lat technologii urządzeń do znakowania HGLASER i przeznaczone jest do znakowania płytek PCB do pracy w linii i poza linią. Zastosowano w nim unikatowy, opatentowany system dwóch głowic laserowych pozwalający na równoczesne znakowanie obydwóch stron płytki, co znacząco oszczędza czas produkcji i zwiększa wydajność linii. Urządzenie dostępne jest z w wersjach ze źródłami laserowymi 10640, 1064, oraz 354/532nm, co pozwala dobór odpowiedniego źródła dla wymaganego typu kodowania PCB. Urządzenie wyposażone jest również w zaawansowane pozycjonowanie wizyjne, system identyfikacji kodu, oraz system ruchu o wysokiej dokładności (± 0,1 mm), na który składają się 3 zestawy szyn prowadzących. Zwiększa to wydajność trybu czuwania, znakowania i rozładunku. Urządzenia do znakowania HGLASER cieszą się uznaniem odbiorców na całym świecie – co potwierdza fakt, że ponad 1000 jednostek jest zamawianych i dostarczanych odbiorcom każdego roku.

Firma HGTECH jest światowej rangi producentem laserów przemysłowych. Oferowane pod marką HGLASER produkty obejmują pełną gamę urządzeń do cięcia, spawania, znakowania i teksturowania laserowego, laserowe systemy obróbki cieplnej oraz wszelkiego rodzaju urządzenia wspierające, obróbkę laserową i obróbkę plazmową. Firma od początku swojej działalności dostarczyła już ponad 100 000 urządzeń do zakładów przemysłowych na całym świecie.

Urządzenia HGLASER są szeroko stosowane w obróbce metali i tworzyw sztucznych w branżach takich jak automotive, produkcja zbrojeniowa, lotnicza, elektroniczna, medyczna, reklamowa czy też AGD .

Urządzenia pozwalają na dokonywanie nacięć, lutów i oznaczeń wszędzie tam gdzie konieczne jest zachowanie najwyższej dokładności. Dotyczy to w szczególności wytwarzania maszyn precyzyjnych, komponentów elektronicznych, układów scalonych, półprzewodników, maszyn pomiarowych, jak również obróbki skór, tworzyw sztucznych, gumy i wyrobów jubilerskich.

Nawiązanie współpracy z HGTECH wpisuje się w politykę Grupy RENEX dostarczania kompleksowych rozwiązań dla branży elektronicznej. Urządzenia do znakowania laserowego uzupełniają ofertę RENEX Line dostarczającą urządzenia dla branży EMS.

Efektywność i precyzję urządzeń HG Laser już od września będzie można sprawdzić w warunkach symulowanej linii produkcyjnej SMT i THT w CENTRUM TECHNOLOGICZNYM RENEX. Testy będzie można przeprowadzać również na własnych komponentach, podzespołach i płytkach PCB.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX. Specjaliści ci poprzez doradztwo wpierają rozwój partnerów biznesowych Grupy RENEX. Korzystając przy tym z wieloletniego doświadczenia całej Grupy RENEX w zakresie rozwiązań produkcyjnych z szerokiego zakresu branż i technologii. Doradcy RENEX służą pomocą i wsparciem zarówno w siedzibie Klienta jak i w Centrum Technologicznym RENEX.

Więcej na www.renex.pl