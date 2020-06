Roboty REECO nagrodzone Godłem TERAZ POLSKA

Już po raz 30ty prestiżowym Godłem Teraz Polska nagrodzone zostały firmy i instytucje, których produkty, usługi czy też przedsięwzięcia innowacyjne są wizytówką tego co w Polsce najlepsze. Tytuł przyznawany jest w toku wielostopniowych weryfikacji przeprowadzanych przez komisje ekspertów, dzięki czemu znany jest z wysokiego poziomu obiektywizmu.

„Przyznany naszym Robotom REECO Godło Teraz Polska to ogromne wyróżnienie i zwieńczenie wieloletnich wysiłków w opracowywaniu, wdrażaniu i udoskonalaniu najnowocześniejszych technologii. Jest to o tyle szczególne, że ta jubileuszowa – 30 edycja konkursu blisko zbiega się z 30-leciem RENEX, które właśnie obchodziliśmy. Pokazuje nam to, że lata ciężkiej pracy wszystkich osób zaangażowanych w budowanie firmy, a obecnie już Grupy RENEX, przynoszą dzisiaj ogromny sukces. Opracowane przez nas roboty modułowe, a w szczególności doceniony przez Kapitułę Robot Lutowniczy REECO cieszą się coraz większym uznaniem wśród specjalistów w Polsce i Europie. Ma to dla nas szczególne znaczenie jako dla polskiej firmy rodzinnej, budowanej od podstaw od 1989 roku.” Komentowali Właściciele RENEX Group – Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić.

Robot Lutowniczy REECO – flagowe urządzenie wchodzące w skład serii Robotów REECO- został stworzony z myślą o lutowaniu elementów przewlekanych (THT) na płytach PCB w warunkach przemysłowej produkcji elektroniki. Jest innowacyjnym rozwiązaniem pozwalającym na precyzyjną i efektywną kosztowo produkcję elektroniki w ilościach średnioseryjnych. Tym samym pozwala na automatyzację procesów wytwórczych w zakładach produkujących elektronikę, zastępując pracowników przy zadaniach żmudnych, powtarzalnych i wymagających precyzji i doświadczenia.

Robot ten jest znany nie tylko specjalistom z branży produkcji elektroniki – pasjonaci nowoczesnych technologii odwiedzający szereg wydarzeń i targów przemysłowych w Polsce i Niemczech mieli okazje zobaczyć go w działaniu kiedy z powodzeniem rywalizował w lutowaniu na czas w pojedynkach z Mistrzami Polski i innych krajów świata.

W skład wciąż rozbudowywanej serii Robotów REECO wchodzą ponadto robot dozujący, skręcający i etykietujący. Wszystkie rozwiązania mają charakter modułowy – stanowiąc gotową jednostkę, która może zostać zaimplementowana do działającej linii produkcyjnej zwiększając wydajność określonego etapu pracy.

