MSL Circuits inwestuje w rozwiązania TAGARNO

MSL Circuits jest jednym z wiodących europejskich podwykonawców dla przemysłu motoryzacyjnego, a także jedynym podwykonawcą we Francji zapewniającym produkcję dużych ilości PCB.

W zakładach MSL Circuits pod Paryżem, wprowadzono 20 mikroskopów cyfrowych TAGARNO FHD ZAP do różnych inspekcji manualnych.

"Wcześniej pracowaliśmy z lupami z oświetleniem. Było to wyzwaniem, ponieważ komponenty wraz z miniaturyzacją stają się coraz mniejsze i tym samym wymagają większego powiększenia" Loïc Boutillier, inżynier produkcji, ALL Circuits. Problemem były również względy BHP. Osoby dokonujące inspekcji musiały pochylać się nad linią produkcyjną, aby dokonać prawidłowej kontroli.

Rozwiązaniem tych problemów okazały się mikroskopy cyfrowe TAGARNO FHD ZAP. Do zakładów MSL Circuits wprowadzono 20 tych urządzeń do szeregu różnych zadań inspekcyjnych. Główną rolę urządzenia spełniają obecnie w linii produkcyjnej przy kontroli wtórnej odrzutów z AOI. Urządzenia pozwalają na zapisywanie pobranych obrazów co ułatwia tworzenie dokumentacji problemów i wprowadzonych rozwiązań.

Mikroskopy cyfrowe TAGARNO zastosowano również jako samodzielne stanowiska pracy, na których płyty są sprawdzane pod kątem polaryzacji i ułożenia elementów. W szczególności dotyczy to kontroli komponentów QFP, gdzie duże znaczenie ma możliwość ustawienia kamery mikroskopu pod odpowiednim kątem.

Dystrybutorem mikroskopów cyfrowych jest Grupa RENEX.

