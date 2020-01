Grupa RENEX nawiązała współpracę z SEC

Firma SEC jest producentem światowej klasy urządzeń produkcyjnych, w szczególności inspekcji rentgenowskich szerokiego zastosowania, systemów pakujących, akceleratorów liniowych urządzeń do gratowania i komponentów optycznych.

W ramach nawiązanej współpracy Grupa RENEX będzie dystrybuować urządzenia marki SEC w Polsce, Serbii, Chorwacji, Rumunii, Węgrzech, Czechach, Słowenii i Bułgarii. Oprócz oferty z zakresu inspekcji rentgenowskiej zakres współpracy dotyczyć będzie systemów pakujących oraz akceleratorów liniowych.

Grupa RENEX ogłasza również, że realizując strategię dostarczania kompleksowych rozwiązań, oferta zostanie uzupełniona o szeroki zakres usług takich jak instalacja, serwis, szkolenia, czy też doradztwo technologiczne. Dla pełnej realizacji potrzeb klienta w ramach Grupy RENEX powstaje nowy podmiot i marka RENEX X-Ray.

Jak podkreśla Pan Predrag Topić – współwłaściciel Grupy RENEX - „Dzięki nawiązanej współpracy będziemy mogli dostarczać światowej klasy urządzenia do inspekcji rentgenowskiej, w niskich przystępnych cenach, co nie było wcześniej dostępne na rynku polskim. Pozwoli to naszym partnerom na prowadzenie bieżącej kontroli jakości swoich produktów i opracowywanie procesów produkcyjnych w oparciu o precyzyjne dane, jakie nie były wcześniej osiągalne dla większości przedsiębiorców. Należy przy tym podkreślić, że urządzenia te, mimo swojej dużej popularności wśród światowych producentów elektroniki, mają dużo szersze zastosowanie. Na tych inwestycjach zyskają branże medyczna, farmaceutyczna, laboratoryjna, maszyn precyzyjnych i wiele innych. Wierzymy, że dostępność urządzeń na rynku polskim w przystępnych cenach spowoduje gwałtowny rozwój wielu przedsiębiorstw umożliwiając im bieżące prowadzenie analiz i wprowadzanie zmian technologicznych. Przyczyni się to również do wzrostu konkurencyjności polskich podmiotów na rynku europejskim.”

Przeznaczone dla niemalże każdej gałęzi przemysłu, światowej klasy urządzenia pozwalają na nieinwazyjną, nieniszczącą kontrolę jakości oraz dwu- i trójwymiarową analizę obrazu.

Z urządzeniami można zapoznać się w Centrum Technologicznym i Demo Room RENEX, w którym świadczone są również usługi pozwalające zainteresowanym na zapoznanie się z możliwościami urządzeń na próbkach ich własnych produktów.

Zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z Doradcami Techniczno-Handlowymi RENEX.

Więcej na https://xray.renex.pl/