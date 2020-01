Robot Lutowniczy REECO wygrywa z Mistrzem Polski w Lutowaniu na wydarzeniu Polskiej Wystawy Gospodarczej

W wydarzeniu wzięło udział 90 zaproszonych podmiotów z całej Polski wśród, których znalazła się Grupa RENEX. Prezentowane były światowej klasy polskie produkty wybrane przez kapitułę konkursu Polska Wystawa Gospodarcza. Co wyjątkowe wśród wystawców, Grupie RENEX przypadł zaszczyt zaprezentowania aż dwóch swoich produktów: Robota Lutowniczego REECO oraz Stołu Antystatycznego REECO Premium.

By możliwie najlepiej przedstawić obydwa te produkty w działaniu, we współpracy z Kancelarią Prezydenta, Grupa RENEX zorganizowała kolejną edycję pojedynku w lutowaniu pomiędzy Człowiekiem a Robotem. Przy stanowisku roboczym stworzonym na bazie Stołu Antystatycznego REECO Premium zasiadł Mistrz Polski w Lutowaniu - a na co dzień nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie – Jakub Goławski. Naprzeciw niego stanął Robot Lutowniczy REECO.

[video]

Zadanie polegało na polutowaniu 256 połączeń przewlekanych. Po pełnej emocji i zaciętej walce zwycięzcą okazał się Robot Lutowniczy REECO z czasem 5 minut 18 sekund. Reprezentant ludzkości wykonał zadanie w niewiele mniej imponującym czasie 6 minut 47 sekund.

Wydarzenie przyciągnęło ogromną uwagę zwiedzających wystawę. Widzem wydarzenia był, w szczególności Prezydent RP – Andrzej Duda, który sam później próbował swoich umiejętności z lutownicą pod okiem Mistrza Polski w Lutowaniu.

Jak podkreślają współwłaściciele Grupy RENEX – Pani Marzena Szczotkowska-Topić i Pan Predrag Topić: „To wielka przyjemność widzieć jak duże zainteresowanie budzą tworzone przez nas technologie. Widok głowy Państwa Polskiego przy naszym stanowisku REECO, lutującego kultową stacją lutowniczą PACE był szczególnie miłym zwieńczeniem naszych wysiłków. Wydarzenia takie jak ta odsłona Polskiej Wystawy Gospodarczej pokazują dużą siłę polskich przedsiębiorstw zarówno na rynku polskim jak i światowych.”