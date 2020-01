Firma RENEX odznaczona tytułem Gazeli Biznesu

Ranking Gazele Biznesu sporządzany jest nieprzerwanie od 2000 roku, a jego celem jest wyróżnianie przedsiębiorstw o najlepszych wynikach finansowych. Wymierne, obiektywne kryteria oceny i wieloletnia praktyka sprawia, że jest to jeden z najbardziej poważanych rankingów w Polsce a tytuł Gazeli Biznesu stanowi wyznacznik dobrze zarządzanych i prężnie rozwijających się firm.

Jak podkreśla Pani Marzena Szczotkowska-Topić – współwłaścicielka Grupy RENEX - „Jest to duże wyróżnienie dla wszystkich firm i marek wchodzących w skład Grupy RENEX. Dziękujemy naszym pracownikom i partnerom, którzy od 30 lat tworzą ten sukces. To ogromna przyjemność widzieć, że ciężka praca znajduje odzwierciedlenie w wynikach i jest zauważana w skali kraju i Europy. Przynależność do tak prestiżowego grona jakim są laureaci Gazeli Biznesu, zwłaszcza w ramach tej jubileuszowej - XX edycji, daje nam ogromną satysfakcję i szczególną motywację do dalszych działań i do utrzymania tempa naszego rozwoju. To doskonała, budująca wiadomość na początek 2020 roku.”

Dla Grupy RENEX jest to wyróżnienie szczególne, zbiegające się z 30-leciem działalności. Firma jest dziś jedną z największych i najdłużej działających polskich firm dostarczających wyposażenie dla branży elektronicznej. Grupa obejmuje obecnie swoimi działaniami dystrybucję produktów światowych marek, produkcję pod własną marką REECO, Centrum Szkoleniowe, zaawansowane Centrum Technologiczne oraz sieć oddziałów w Chorwacji, Serbii, Słowenii, Rumuni i Niemczech. Pomimo, że dziś zrzesza ponad 150 pracowników i współpracowników w Polsce i Europie pozostaje firmą rodzinną zaangażowaną w lokalne, wojewódzkie i ogólnopolskie działania społeczne i patronackie.