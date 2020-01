We współpracy z organizatorami Grupa RENEX zaprezentuje wydarzenie specjalne – Walkę Człowieka z Robotem. Przy stanowisku roboczym opartym o Stół Antystatyczny REECO Premium zasiądzie tegoroczny Mistrz Polski w Lutowaniu – Pan Jakub Goławski, który zmierzy się z Robotem Lutowniczym REECO.

[Człowiek vs Robot]

Jak podkreśla współwłaściciel Grupy RENEX – Pani Marzena Szczotkowska-Topić „Już sama obecność na Polskiej Wystawie Gospodarczej jest ogromnym wyróżnieniem dla Grupy RENEX i potwierdzeniem, że jakość naszych produktów została zauważona i doceniona. Z dużą przyjemnością przyjęliśmy możliwość współorganizowania wydarzenia specjalnego – Walki Człowieka z Robotem Lutowniczym REECO. Jesteśmy pewni, że przyciągnie ono tłumy odwiedzających – będzie można zobaczyć starcie najlepszego lutującego w Polsce ze szczytowymi osiągnięciami z zakresu robotyki.”

Jest to już czwarte wydarzenie w serii starć w lutowaniu – Człowiek vs. Robot. Wcześniej zmagania w tego rodzaju mogliśmy oglądać na Mistrzostwach Polski w Lutowaniu – RSC 2019, Targach Warsaw Industry Week oraz Targach Productronica w Monachium – kiedy to Robot Lutowniczy REECO mierzył się z m.in. z Mistrzem Europy 2017 i Mistrzami z Chin, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Nadchodzące wydarzenie będzie miało charakter rewanżu – Mistrz Polski Jakub Goławski przegrał poprzednie starcie z robotem i zapowiada jeszcze bardziej zaciętą walkę.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że wydarzenie odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Stalowej Woli a wybór miejsca nie jest przypadkowy – miasto to powstałe w okresie II RP jest symbolem polskich talentów i determinacji w tworzeniu gospodarki opartej o własny kapitał oraz innowacyjne projekty. Organizatorzy podkreślają ponadto, że wydarzenie zostanie poświęcone promocji polskiej gospodarki i uświetnią je debaty z udziałem przedstawicieli przedsiębiorców i świata nauki, a udział w nim zapowiedział również Prezydent RP.

Robot Lutowniczy REECO RE-1000 jest urządzeniem przeznaczonym do montażu elementów przewlekanych na płytach PCB, zaprojektowanym tak by mógł działać zarówno w zautomatyzowanej linii produkcyjnej jak i poza nią. Urządzenie wyposażone jest w transport krawędziowy i automatycznie pozycjonuje płytę PCB. Zależnie od potrzeb urządzenie ma możliwość pracy z różnymi typami grotów (do wyboru kilkadziesiąt), a system automatycznego, programowalnego czyszczenia grotów podczas pracy, pomaga w utrzymaniu ich w dobrym stanie.

Robot Lutowniczy REECO pozwala na efektywną kosztowo produkcję elektroniki w ilościach, które ze względu na konsumpcję energii byłyby nieopłacalne z użyciem maszyn dużej produkcji.