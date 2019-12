Tegoroczne stoisko skupiło uwagę odwiedzających na nowym oprogramowaniu do analizy danych, transporcie komponentów, Pick&Place, automatyzacji z użyciem robotów, a także na drukarkach YSP, automatach YSM i systemach kontroli YSi - rozwiązaniach Total Line firmy Yamaha.

Rozwiązanie Total Line firmy Yamaha ściśle integruje drukowanie, kontrolę pasty lutowniczej, montaż komponentów i AOI, optymalizując procesy w oparciu o pozyskiwane dane. Drukarka YSP10, która zmniejsza zużycie materiałów zużywalnych nawet o 80 procent, otrzymała nagrodę Global Technology Award 2019 za sprzęt drukarski, wręczoną przez Global SMT na forum Productronica.

Trzy prezentacje poświęcone oprogramowaniu ujawniły nowe funkcje pakietu Yamaha Factory Tools 4.0, które upraszczają programowanie sprzętu, konfigurację, kontrolę w czasie rzeczywistym i analizę danych. Nowy pulpit nawigacyjny pozwala użytkownikom łatwo wizualizować wydajność i identyfikować trendy na podstawie wcześniejszych danych, podczas gdy inne nowe narzędzie do przeglądania obrazów – Image Viewer pomaga przechowywać i szybko wyszukiwać obrazy z dowolnego etapu inspekcji i z dowolnej płytki, co pozwala na szybkie wyśledzenie i usunięcie problemów. Ichiro Arimoto, dyrektor generalny, wyjaśnił: „To najnowocześniejsze oprogramowanie przekształca pozyskiwane dane z naszych maszyn w przydatne informacje, umożliwiając naszym klientom osiąganie rozwiązań, których szukają”.

YAMAHA pokazała także, w jaki sposób najnowsza inteligentna szafa magazynowa YST15 łączy się z autonomicznymi pojazdami (AGV), które dostarczają wymagane komponenty, wstępnie załadowane do wózka z podajnikami, do właściwego automatu - w dowolnym miejscu w fabryce we właściwym czasie. Działając razem YST15 i AGV sprawiają, że komponenty docierają na miejsce dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne i pozwalają pracownikom skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie.

Na specjalnym pokazie zaprezentowano zaawansowane roboty YAMAHA do automatycznego montażu, pokazując, w jaki sposób najnowsze podwójne moduły transportowe N15D oraz moduły F14H o dużym przyspieszeniu, zwiększają elastyczność produkcji i skracają nawet o połowę czas cyklu. W demonstracji zaprezentowano także nowego robota SCARA YK400XE, który obsługuje o 30 procent cięższe ładunki przy zwiększonej prędkości.

Na koniec, w ramach przedstawiania rozwiązań zwiększających wydajność, YAMAHA zaprezentowała swoje najnowsze szybkie urządzenia Sigma i uchwyty iPulse do precyzyjnego umieszczania komponentów na podłożach 3D. Pojawiła się również subtelna zapowiedź rozwiązań opracowywanych przez YAMAHA, które będą dostępne w przyszłości – na środku stoiska można było zobaczyć prototyp urządzenia montażowego nowej generacji.

O SEKCJI YAMAHA SMT

Sekcja YAMAHA Surface Mount Technology (SMT) jest pododdziałem jednostki biznesowej YAMAHA Motor Robotics w YAMAHA Motor Corporation. Urządzenia do montażu powierzchniowego YAMAHA cieszą się dużym uznaniem na rynku za „koncepcję modułową”, dzięki której dotrzymują kroku trendom montowania coraz mniejszych i bardziej różnorodnych części elektrycznych/elektronicznych na płytkach PCB.

Sekcja SMT firmy YAMAHA posiada silną pozycję w branży montażu powierzchniowego, dzięki ofercie umożliwiającej projektowanie, produkcję, sprzedaż i serwis w jednym kompleksowym systemie. Ponadto, firma wykorzystała swoje kluczowe technologie w dziedzinie sterowania serwo-silnikami oraz technologie rozpoznawania obrazu dla systemów wizyjnych (kamer) do opracowania drukarek past lutowniczych, inspekcji pasty lutowniczej 3D, inspekcji 3D PCB i automatów hybrydowych typu flip chip. Dzięki temu sekcja SMT firmy YAMAHA może zaoferować pełną linię maszyn do montażu części elektrycznych/elektronicznych i zaproponować optymalny układ linii produkcyjnej w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb dzisiejszych producentów.

Sekcja Yamaha SMT ma biura sprzedaży i serwisu w Japonii, Chinach, Azji Południowo-Wschodniej, Europie i Ameryce Północnej, które zapewniają prawdziwie globalną sieć sprzedaży i usług, która zapewnia klientom najlepszą w swojej klasie sprzedaż i wsparcie serwisowe. Dystrybutorem urządzeń i robotów przemysłowych YAMAHA w Polsce oraz w Chorwacji, Serbii, Słowenii, Rumunii i Bułgarii jest RENEX Group.

