W ramach Targów amerykańskie stowarzyszenie IPC zorganizowało Mistrzostwa Europy i Świata w Lutowaniu. Polskę na tym wydarzeniu reprezentowali tegoroczny Mistrz Polski w Lutowaniu – Jakub Goławski oraz ubiegłoroczny zdobywca tego tytułu – Michał Czerwiec. Zadanie turniejowe polegało na polutowaniu – zamontowaniu 59 komponentów THT i SMD, w tym najmniejszych 0402, na płytce PCB zgodnie ze standardami IPC w czasie 60 minut.

To czas zdaje się był największym problemem dla uczestników – spośród 17 zawodników Mistrzostw Świata tylko 7 ukończyło zadanie, niestety w tej grupie nie było naszych reprezentantów. Ostatecznie nowym Mistrzem Świata w Lutowaniu został Indra Setiawan z Indonezji. Drugie miejsce zajęła zawodniczka, która dzień wcześniej zdobyła tytuł Mistrzyni Europy - Francuzka - Pauline Duval. Trzecie miejsce zdobyła reprezentantka Filipin - Maricel Calabig Velasco.

Reprezentant Polski - Mistrz Polski w Lutowaniu -– Jakub Goławski komentując żartował jednak, że na ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski w Lutowaniu również zabrakło mu czasu na wykonanie zadania, a tym roku wygrał tytuł mistrzowski – więc pozostaje tylko czekać na kolejne zawody. Mistrz w ramach wydarzenia specjalnego zmierzył się również z Robotem Lutowniczym REECO – w Pojedynku Człowiek vs. Robot. Urządzenie, wykonując 256 połączeń lutowniczych THT, okazało się jednak szybsze o ponad minutę. Z Robotem Lutowniczym REECO w toku Mistrzostw zmierzyli się również mistrzowie w lutowaniu z całego świata. Ostatecznie pojedynki pomiędzy ludźmi a maszyną zakończyły się wynikiem 3:3. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia – Grupa RENEX – która opracowała robota – pokazuje to jak ogromny postęp nastąpił w dziedzinie automatyzacji. Już teraz robot wykonuje zadanie lutowania jak równy z równym z najlepszymi lutującymi na świecie, a może to robić praktycznie bez przerwy, 24 godziny na dobę.

Na Mistrzostwach nie zabrakło innych polskich akcentów – jednym z sędziów zawodów był Marcin Sudomir – Master IPC Trainer i Dyrektor - mieszczącego się w Polsce - największego w Europie Centralno-Wschodniej Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego IPC – RENEX Electronics Education Center.

Grupa RENEX z dumą zaprezentowała również szerszy zakres swojej rozwijającej się na rynkach europejskich marki REECO. Oferta oprócz Robotów Lutowniczych obejmuje roboty modułowe zdolne do wykonania szeregu zadań takich jak etykietowanie, skręcanie czy dozowanie, oraz ofertę mebli przemysłowych i odzieży ESD dla elektroników. Dużym wyróżnieniem dla marki była jej wspomniana obecność na Mistrzostwach gdzie oprócz pojedynków człowiek vs Robot Lutowniczy REECO, meble przemysłowe stoły przemysłowe REECO zostały wyróżnione jako stanowiska pracy, przy których rywalizowali mistrzowie z całego świata.