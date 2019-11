Dzikie Karty

W ciągu trzech dni Targów Warsaw Industry Week zostały zorganizowane kwalifikacje, w których główną nagrodą była DZIKA KARTA – czyli pewny udział w przyszłorocznych MISTRZOSTWACH POLSKI W LUTOWANIU - RSC 2020.

Mistrzostwa Polski w Lutowaniu co roku cieszą się ogromną popularnością i dla wielu była to wyjątkowa okazja do zapewnienia sobie pewnego udziału w przyszłorocznej – piątej już edycji Mistrzostw. Przybili na tę okazję chętni z całej Polski zmierzyli się z krótkim zadaniem turniejowym. Wylutowane na płytce PCB komponenty były ocenione przez doświadczonych sędziów zgodnie z tymi samymi standardami IPC jakie są stosowane podczas Mistrzostw Polski i Świata.

Z zadaniami najlepiej poradzili sobie: Jacek Martyniak z Politechniki Warszawskiej, Jonasz Wieczorkiewicz z Poznania, oraz Franciszek Ciuraszkiewicz z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Organizatorzy – firma RENEX - przyznali im pewne miejsca w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski w Lutowaniu.

Człowiek vs Robot

W ciągu trzech dni Targów Warsaw Industry Week odbyła się również seria wydarzeń specjalnych – pojedynków pomiędzy najlepszymi lutującymi w Polsce -specjalistami w lutowaniu, reprezentantami kadry Polski, a najwyższej klasy robotem lutowniczym REECO.

Pierwszego dnia z robotem lutowniczym REECO zmierzył się Mistrz Europy w Lutowaniu 2017 – Grzegorz Szymańczuk, drugiego Mistrzyni Polski w Lutowaniu 2016 – Bożena Wachna, trzeciego Młodzieżowy Mistrz Polski w Lutowaniu – Adam Troszyński. Ostateczny wynik pojedynków to 5:1 dla Człowieka. Wybrano zadanie polegające na wykonaniu 256 połączeń lutowniczych, co pozwalało Mistrzom na wyrównaną walkę. Zwielokrotnienie tej liczby sprawiłoby, że niemęczący się robot pozostawiłby każdego człowieka w tyle. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie pokazuje jednak ogromny postęp automatyki, która już teraz tworzy roboty dotrzymujące kroku najlepszym lutującym świata i Europy.

Wydarzenie było również okazją do wymiany doświadczeń. Szczególnie zauważalne były konsultacje z Adamem Troszyńskim – tegorocznym Młodzieżowym Mistrzem Polski w Lutowaniu, który chętnie tłumaczył uczestnikom realia sportu jakim staje się profesjonalne lutowanie.

Zawody w Skręcaniu

Na stoisku ringowym RENEX nie zabrakło nie zabrakło również atrakcji w postaci Zawodów w Skręcaniu. Kolejna już edycja tego wydarzenia pokazuje, że cieszy się ono niezmiennie ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Jak zawsze chętnym towarzyszyły emocje, a wygrał ten który potrafił nad nimi najlepiej zapanować demontując i montując 14 śrub. W ciągu wszystkich trzech dni zawodów najlepszy czas uzyskał Pan Sebastian Cwiećwierz z firmy AZ Reklama, ustanawiając jednocześnie nowy rekord 1 minuta i 16 sekund. Wydarzenie miało o tyle ciekawszy charakter, że w charakterze sponsora nagród uczestniczyły w nim światowe marki narzędzi precyzyjnych GOOT, PIERGIACOMI i BAHCO.

[Film podsumowanie WIW]

Odwiedzający Targi Warsaw Industry Week mieli możliwość odwiedzić również drugie stoisko RENEX Group gdzie zaprezentowano przekrój szerokiej oferty RENEX, w tym Robota Lutowniczego REECO, który rywalizował z Mistrzami, oraz meble przemysłowe REECO i wyposażenie, z którego korzystali Mistrzowie. Poza wersją lutującą Robot REECO został również zaprezentowany w wersjach etykietującej, skręcającej i dozującej.