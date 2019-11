Dodatkowo Grupa RENEX, będąca sponsorem Kadry Polski w Lutowaniu zaprasza na stoisko EW-1, gdzie odbędą się Mistrzostwa Europy i Świata w Lutowaniu organizowane przez amerykańskie Stowarzyszenie IPC. Polskę na tym wydarzeniu reprezentować będą tegoroczny Mistrz Polski w Lutowaniu – Jakub Goławski oraz ubiegłoroczny zdobywca tego tytułu – Michał Czerwiec.

Na gości Mistrzostw czeka również wydarzenie specjalne: pojedynek w lutowaniu Człowiek vs Robot. Mistrz Polski w Lutowaniu zmierzy się w dniu 13 listopada z najwyższej klasy robotem lutowniczym REECO. Jest to już drugie tego rodzaju wydarzenie. Pierwsze odbyło się w trakcie tegorocznych Mistrzostw Polski w Lutowaniu kiedy to z czasem lepszym o 3 sekundy nad robotem zwyciężył Michał Czerwiec – Mistrz Polski w Lutowaniu z 2018 roku. Zapowiedź wydarzenia Człowiek vs Robot.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stoiska Grupy RENEX.