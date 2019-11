Zgrupowanie Kadry Polski w Lutowaniu

Dwa kierunki: Productronica oraz Warsaw Industry Week

Jak podkreślają organizatorzy i sponsorzy – RENEX Group - przygotowania były szczególnie wymagające, gdyż w najbliższym czasie Kadra zmierzy się z dwoma wyzwaniami: Mistrzostwami Europy i Świata w ramach Targów Productronica oraz Pojedynkiem Człowiek vs. Robot na Targach Warsaw Industry Week. Wydarzenia będą odbywać się w tych samych dniach (13-15 listopada), więc trenerzy - Marcin Sudomir (Master IPC Trainer) i Paweł Snopkowski (Certified IPC Tainer)- zaplanowali treningi tak by każdy z zawodników otrzymał najlepsze możliwe wsparcie przed wyzwaniem, które go czeka.

Mistrzowie Polski w Lutowaniu z tego i ubiegłego roku – Jakub Goławski oraz Michał Czerwiec – będą rywalizować z reprezentantami najlepszych światowych drużyn o tytuł Mistrza Europy i Mistrza Świata na Targach Productronica w Monachium. Przed Jakubem Goławskim stanie również dodatkowe wyzwanie – w dniu 13 listopada zmierzy się on bowiem, w ramach wydarzenia specjalnego, z robotem lutowniczym REECO.

Uczestnicy Warsaw Industry Week również będą mieli okazję kibicować światowej klasy specjalistom w lutowaniu. Pierwszego dnia z robotem lutowniczym REECO zmierzy się Mistrz Europy w Lutowaniu 2017 – Grzegorz Szymańczuk, drugiego Mistrzyni Polski w Lutowaniu 2016 – Bożena Wachna, natomiast trzeciego Młodzieżowy Mistrz Polski w Lutowaniu 2019 – Adam Troszyński.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kibicowania naszym reprezentantom:

Warsaw Industry Week – Nadarzyn, stoisko RENEX (E 210) – 13-15 listopada 2019

Productronica – stoisko IPC (EW-1) – 13-14 listopada 2019

[Film ze Zgrupowania Kadry Polski]