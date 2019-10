Wydarzenie odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada. Pierwszego dnia z robotem lutowniczym REECO zmierzy się Mistrz Polski w Lutowaniu 2016 – Grzegorz Maliszewski, drugiego natomiast swoich sił spróbuje Młodzieżowy Mistrz Polski w Lutowaniu 2019 – Adam Troszyński.

Jest to już drugie tego rodzaju wydarzenie. Pierwsze odbyło się w trakcie tegorocznych Mistrzostw Polski w Lutowaniu kiedy to z czasem lepszym o 3 sekundy nad robotem zwyciężył Michał Czerwiec – Mistrz Polski w Lutowaniu z 2018 roku. Zapowiedź wydarzenia Człowiek vs Robot.

W dniach pojedynków zostaną również zorganizowane konkursy, w których główną nagrodą będzie pewny udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Polski w Lutowaniu RSC 2020.

Chętni zmierzą się krótkim zadaniem polegającym na wylutowaniu przekroju komponentów na płytce PCB. Wykonanie zostanie ocenione przez sędziego zgodnie ze standardami IPC stosowanymi podczas Mistrzostw.

Jak podkreślają organizatorzy – to wyjątkowa okazja na zapewnienie sobie pewnego udziału w przyszłorocznej – piątej już edycji Mistrzostw Polski w Lutowaniu. Zawody te z roku na rok cieszą się coraz większym prestiżem i uznaniem w branży produkcji i naprawy elektroniki.

Zapisy do udziału w konkursie będą prowadzone na stoisku RENEX na bieżąco w dniach 13 i 14 listopada.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stoisko Grupy RENEX (hala E, numer 210 i 107)